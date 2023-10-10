İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmitlileri Orman Okulu eğitimlerine davet ederek, "Saygılı bireyler yetiştirmek için mutlaka eğitimlerden faydalanın" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Okulu hakkında paylaşım yaptı. Hürriyet paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgüvenli, doğaya duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek için Orman Okulu eğitimimizden mutlaka faydalanın deriz. Çocuklar müthiş mutlu oluyorlar bu eğitimden. Sıradan bir doğa gezisi değil, profesyonel bir eğitim sunuyoruz. Tüm okullarda bu çalışmamızı tek tek anlatıyoruz. Önce 1 yıl boyunca kendimizi eğittik, şimdi de hem eğitmenleri eğitiyoruz hem de çocuklarımızı. Her alanda eğitimde fırsat eşitliği çok önemli" dedi.