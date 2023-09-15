Farklı alanlarda yürüttüğü çok sayıda araştırma ile bilime yöne veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bu kez üniversite yapay zekâ teknolojisinden yararlanılarak oluşturulan “Kurtuluşun Genç Kahramanları” isimli kısa videoyu, Milli Mücadele Haftası kapsamında izleyiciyle buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Günümüzün en merak edilen teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zekâ alanında ise Rektörlük bünyesinde bir süredir yürütülen çalışmalar ilk meyvesini verdi.

DEÜ’nün tüm sosyal medya video içerikleri, etkinlik kayıtları ve canlı yayınları ile ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması’ isimli belgesel film gibi prestijli projelerini üreten İç Yapımlar ekibi, bu sefer de neredeyse tamamı yapay zekâ teknolojisi ile oluşturulan bir video içerik çalışmasına imza attı. İzmir’in bağımsızlık mücadelesinde aktif olarak görev alan bir grup çocuğun öyküsünü, bu çocuklardan birinin ağzından aktaran ve ‘Kurtuluşun Genç Kahramanları’ adını taşıyan kurgusal film, 9 Eylül’ü takip eden Milli Mücadele Haftası kapsamında sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ÜRETİM SÜRECİNDE FARKLI PROGRAMLARDAN YARARLANILDI

Birden çok yapay zekâ aracının kullanımıyla oluşturulan filmin yapım süreci şu şekilde gerçekleşti: Bir yapay zekâ uygulamasına, tek cümlelik bir ipucu cümle verildikten sonra bu ifadeye uygun bir senaryo taslağı yazdırıldı.

Bu senaryo taslağında yer alan cümleler kullanılarak filmi oluşturacak görseller yine yapay zeka kullanılarak üretildi.

Ardından bir başka yapay zekâ aracılığıyla, senaryo taslağı üzerinden, filmin anlatıcı karakteri için bir monolog yazdırıldı. Tamamı İngilizce dilinde üretilen süreçlerin ardından iki farklı yapay zekâ uygulamasına Türkçe çeviri yaptırıldı. En uygun çeviri seçildikten sonra bu metin, bir başka yapay zekâya seslendirtildi. Daha önceden oluşturulan görseller, bu ses kaydına uygun olarak sıralandı ve görsellere kurguda ufak hareketler eklendi. Son aşamada ise birkaç farklı yapay zekâya besteletilen müzikler arasından en uygunu seçilerek film tamamlandı.