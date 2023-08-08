Türkiye’nin saygın teknoloji üretim merkezlerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nın (DEPARK) Balçova’daki Teknoloji Geliştirme Bölgesine (TGB-2), Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla TGB-3 alanı ek olarak tahsis edildi.İZMİR (İGFA) - Yüksek teknoloji üretimi ve ülkemizin milli teknoloji hamlesini destekleyen girişimcilik ekosistemi ile ilklere imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu alandaki kararlı büyümesini sürdürüyor.

3 Ağustos 2023 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile DEÜ’nün Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ne kazandırılan TGB–3 (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nda (DEPARK) gerçekleştirilecek yeni yatırımların ve buluşların önünü açmış oldu.

Türkiye’nin sağlık temalı ilk teknoparkı olarak 10 bin 487 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Balçova’daki TGB-2 bölgesinin yanına, 6 bin 61 metrekarelik TGB-3 alanı daha eklenerek; DEPARK’ın sağlık ekosistemine katkısı toplamda 16 bin 548 metrekareye yükseltildi. TGB-3 bölgesinin birçok Ar-Ge firmasına ev sahipliği yaparak yeni buluşlara zemin hazırlayacağını aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “TGB-3 alanımız ile sağlık ekosistemine daha kapsamlı bir biçimde hizmet vermeye devam edeceğiz. Buradaki 3 bin metrekareye yayılan üç katlı binamız, Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yaparak; ülkemizin milli teknoloji hamlesine uygun ilerlemeler kaydetmesine katkıda bulunacak” dedi.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ VURGUSU

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için yoğun çaba harcadıklarını ve bugüne kadar çok çalıştıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Üniversitemize kazandırılan TGB-3 alanımızda, ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonuna uygun hizmetler ve buluşlar ortaya koymak için sabırsızlanıyoruz. Sorumluluklarımız iyice arttı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Üniversitemize sağlamış olduğu destek için ayrıca teşekkür ediyor; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında işaret ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna uygun, tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe dönüştürecek projelere yeni Teknoloji Geliştirme Bölgemizde de katkı sunacak çalışmalar yürüteceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Rektör Hotar, şunları kaydetti: “İzmir ve Ege Bölgesi’nin inovasyon ekosistemi için stratejik öneme sahip teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan ve sağlık alanında yeni projelerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi için kritik öneme sahip olan TGB-3 alanımız, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, biyomalzeme ve nanoteknolojiler, translasyonel tıp, biyo tasarım ve sağlık bilişimi alanlarında hizmet üretecek. Farklı sektördeki firmaların bölgede Ar-Ge çalışmalarını ve teknolojik yeniliklerini geliştirmelerine ev sahipliği yapan DEPARK, TGB-3 alanı ile hem kent ekonomisine hem de istihdama daha fazla katkı sağlamayı hedeflemektedir.”

DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir ise DEPARK TGB-3 alanının ilanı ile birçok yeni firmanın taleplerinin karşılanacağını belirterek, “Birçok Ar-Ge projesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak, yerli ve milli teknolojileri desteklemeyi sürdüreceğiz. DEPARK bugün büyüme hedefleri doğrultusundaki önemli adımlarından birini atmanın gururunu yaşıyor. TGB-3 bölgesinin ülkemiz başta olmak üzere; Üniversitemiz ve İzmir’imiz için çok değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. DEPARK’ın kısa sürede hızla büyümesi yolundaki emekleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyor; yeni TGB-3 bölgemizin ülkemize ve İzmir’imize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesinde bulundu.