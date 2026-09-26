Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatları tarafından düzenlenen istişare kampı Bursa'nın İznik ilçesindeki DSİ Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kampa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kampın açılış konuşmasını yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Büyükataman, dijital mecraların bilinçsiz kullanımının genç nesiller açısından önemli riskler taşıdığını ifade etti.

Kamuoyunda gündem olan fon vurgunu iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükataman, MHP'nin konuyu en başından bu yana hassasiyetle takip ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili yasal düzenleme ihtiyacını gündeme getirdiklerini belirten Büyükataman, 'Milliyetçi Hareket Partisi olarak başından bu yana ciddi bir hassasiyet içerisindeyiz. Hassasiyetlerimizi dikkate alan, hukuki tahrifatları göz ardı etmeyecek bir çerçevede yasal düzenleme ihtiyacını gündeme getirdik. Bu kapsamda bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk' dedi.

Meclisin yeni yasama döneminde vatandaşların yakından takip ettiği birçok konuda önemli düzenlemeleri hayata geçireceğini ifade eden Büyükataman, 'Meclisimizin bu konuda kararlı bir çalışma yürüteceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak atılacak her türlü adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Devletin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Büyükataman, 'Devlet bekler, takip eder. Bütün meselelerin en ince detayına kadar takipçisi olur. Günü geldiğinde de yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar ve kamu vicdanını rahatsız eden unsurlar hakkında gerekli adımları atar. Bu konuda önümüzdeki süreçte önemli gelişmelere şahit olacağız' ifadelerini kullandı.

İstişare kampında teşkilat çalışmaları, yerel ve genel siyasi gündem ile yeni dönem faaliyetlerinin de değerlendirildiği öğrenildi.