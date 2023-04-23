Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası (BŞO) üyeleri bayramlaşmada bir araya geldi.BURSA (İGFA) - BŞO Eğitim Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Başkan Yardımcısı ve İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Osmangazi 2 No.lu Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Günenç ile durak başkanları ve şoför esnafı katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır çalışmaları hakkında durak başkanlarına ve üyelere bilgi verirken, “Üyelerimize yönelik yoğun faaliyetler içerisindeyiz. Bilhassa belirmek istiyorum, dolmuşların taksiye dönüşmesi çalışmaları durmadı, aralıksız devam ediyor” dedi.

BŞO bayramlaşmasına katılan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de, “Bayramlar büyüklerin unutulmadığı, küçüklerin sevindirildiği günlerdir. Bu bayramı buruk kutluyoruz ama bu sıkıntılar da aşacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalarda sonra bayramlaşma katılan durak başkanları ile Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri genel konularda değerlendirmelerde bulundular.