Çiçek Dilligil, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Dilara Mücaviroğlu ve Burak Uyanık’ı buluşturan “Roma’da Bir Cinayet” gala özel gösterimi 30 Nisan’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sanat severler ile buluşuyor. İSTANBUL (İGFA) - Emek Sahnesi’nin büyüleyici atmosferinde sahnelenecek olan Roma’da Bir Cinayet hem güldürüyor hem de kadın-erkek ilişkilerine dair seyirciyi düşündürüyor.

Gelirinin bir kısmını tarihi değerleri ve kültürel mirası korumak, tanıtmak, bu değerlerin korunmasına yönelik toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Epos 7 Derneği’ne bağışlayacak olan oyunun biletlerine https://biletinial.com/tiyatro/romada-bir-cinayet-grand-pera adresinden ulaşabilinecek