Dolusu Park Aquapark, yazın serinlemek ve eğlenmek için gitmeniz gereken bir adreslerden biridir.‘nın Kemer ilçesinde yer alan Dolusu Park, Türkiye’nin ilk ve tek kendine özgü kaydırakları bulunan bir aquaparktır. Yaz tatilinde eşsiz kaydıraklara binip ve heyecanlı aktiviteler katılıp tatilinizi ölümsüzleştirmek istiyorsanız sizler için en doğru yerlerden biridir. Sadece çocuklar için olmayıp gençlerin ve ailelerin rahatça eğlenebileceği bir ortamı sizlere sunmaktadır. Pek çok ilklere sahip olan bu yer ayrıca deniz kızı gösterileri ile çok fazla ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Burası bir Aquaparktan çok daha fazlası. Çocuklar için özel hazırlanmış Dolusu Masal Parkında kendinizi bir masal içinde bulup maceralara katılabilirsiniz. İçerisinde yer alan minyatür sokağı ise Türk mimarisinin güzel örneklerini gösterip sizleri zamanda yolculuğa çıkaracaktır. Sınırsız eğlencesi ve bol aktivitelerine yakından bakalım.

Dolusu Park Aktiviteleri

Sadece Aqupark özelliğinin yanı sıra eğlenceli faaliyetler düzenlenmektedir. Birbirinden eğlenceli bu faaliyetler neler diye merak ediyorsanız, aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Denizkızı Gösterisi

Dolusu Park diğer aquaparkların aksine yunus gösterileri düzenlemeden Denizkızı Gösterisi ile hayvanseverlerin ve çocukların kalbini kazanmıştır. Yunus gösterilerin çok tepki aldığı bu günlerde Dolusu Park, bizleri Okyanusun en derinlerine renkli ve ışıltılı denizkızı dünyasına yolculuğa çıkarıyor. Profesyonel ekip ve büyülü denizkızları ile 30 dakikalık harika bir gösteriyi buradan izleyebilirsiniz. Haftanın her günü sergilenen bu gösteriye gitmeden önce Akvatoryum Gişesine biletlerinizi 15 dakika önce ayırarak, harika bir gösteri izleyebilirsiniz. Denizkızı gösterisi ücreti 50 TL.

Denizkızı ile Yüzme

Denizkızı gösterisinden sonra hayran kaldığınız büyülü denizkızları ile birlikte yüzebilirsiniz. Bu etkinlikte denizkızları ile birlikte sualtını keşfedip hikayeye sizler de dahil olabilirsiniz. Çocuklarınızın hayallerini gerçekleştirmek ve onları mutlu etmek istiyorsanız bu etkinliğe gidebilirsiniz. 15 kişilik bir grup ile 15 dakika süren bu etkinliğe katılmak için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyon için Akvatoryum Gişesine veya telefon ile ulaşıp yapabilirsiniz. Denizkızı ile yüzme ücreti 120 TL.

Köpük Partisi

Dolusu Park Aquapark’ın hafta sonu vazgeçilmez etkinliklerinden olan Köpük Partisi gençlerin en çok sevdiği aktivitelerden biridir. Hareketli müzik eşliğinde köpük dolu havuzlarda eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Flyboard Gösterisi

Canlı DJ performansları eşliğinde profesyonel flyboard şampiyonun düzenlediği gösteriye hayran kalacaksınız. Yer çekimine meydan okuyan hareketler ile eğlenceli saatler geçireceksiniz. Flyboard Gösterisi Pazartesi, Çarşamba, Cuma, ve Pazar günleri saat 15:30’da düzenlenmektedir.

Dolusu Park Kaydırakları

Kendine özgü ve her birinde farklı hikayeler barındıran Dolusu Park kaydırakları, adrenali en yüksekten yaşamak isteyenler veya sakince kayıp eğlenmek için pek çok kaydırak çeşidi bulunmaktadır. Bu kaydıraklar içerisinde 17 yetişkin ve 9 çocuk kaydırağı yer almaktadır.

Füze

İsminin hakkını veren bir kaydırak olan Füze, 40 metre uzunluğu ile bir anda kayarak kendinizi havuzun derinliklerinde bulabilirsiniz. Yetişkinlere özel olan bu kaydırakta çok eğleneceksiniz.

Kamizkaze

Heyecan ve eğlence arayanlar için oldukça uygun bir kaydırak olan Kamikaze, 40 metrelik uzunluğu ile sizleri havuza fırlatacaktır.

Roket

Dolusu Park’ın en popüler kaydıraklarından olan Roket, 4 saniyede 86 kilometre hıza ulaşması ile birlikte adrenalinizi tavan yaptıracaktır. Oldukça dik olan kaydırak altınızdaki panelin açılması ile birlikte kendinizi kaydırağın sonunda bulacaksınız.

Nehir

Hem çocuklar hem de yetişkinler için olan 75 metre uzunluğunda olan Nehir, deniz manzarası eşliğinde sakin bir kayış deneyimi gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklarınız ile eğlenebileceğiniz bir kaydıraktır.

Mağara

Karanlıkta yolculuğa çıkmak isteyenler için tasarlanan Mağara, 101 metre uzunluğu ile sizlere bitmeyen bir deneyim yaşatacaktır. Arkanıza yaslanıp, uzun kaydırağın eğlencesini çıkarabilirsiniz.

Dolusu Park Giriş Ücreti

İki farklı bilet türü olan Dolusu Park giriş ücreti değişmektedir. Hem online olarak hem de aquparkın girişinden biletlerinizi almanız mümkündür. Eğer biletinizi internet sitesinden alırsanız fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Bilet Türü Bilet Fiyatı 0-5 Yaş Ücretsiz 6-11 yaş 70 TL Yetişkin 130 TL

Dolusu Park Açılış Kapanış Saatleri

Haftanın her günü hizmet veren Dolusu Park, yaz sezonunda yoğunluğa göre saatler değişikli gösterebilmektedir.

Açılış Saati Kapanış Saati 10:00 17:00

Dolusu Park Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Dolusu Park Aqupark, Antalya şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklık bulunmaktadır. Buraya ulaşım sağlamak oldukça kolay ve basittir. Eğer toplu taşıma araçlarını kullanacağım diyorsanız. Otobüs ile 20 dakika’da buraya rahatça ulaşabilirsiniz.

Eğer özel aracınız ile gitmeyi düşünüyorsanız. Kemer yolu üzerinde D400 Kumluca yönüne doğru ilerledikten sonra Kiriş Tabelasından sola giriş yapıp daha sonra köprünün altından devam yolu takip edin. Yolu takip ettikten sonra rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.