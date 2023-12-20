Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin dört minaresinin üçünde restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, diğer alanlarda da çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Türk-İslam mimarisinin simge eseri olan Selimiye, yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Aslına uygun şekilde başlayan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Aynı anda birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Camideki taş aşınmaları, çatlaklar, derz boşalmaları ve korozyon hasarlarına müdahale ediliyor. Tarihin en görkemli yapılarından birisi olan caminin kubbe ve revakları tek tek elden geçiriliyor.447 yıllık Selimiye Cami, tarihi kimliğini asırlardır koruyor.

Ankara ziyaretleri sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Vali Sezer, hem Selimiye Camii hem de Edirne Sarayı’nın ihyasıyla ilgili çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

"Restorasyon çalışmalarının 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor"

Selimiye Camii’nin dört minaresinden üçünde restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve dördüncü minarede de çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Vali Sezer, caminin içerisindeki el işleriyle ilgili de çalışmalar yapıldığını belirtti.

Selimiye Camii’ndeki restorasyon çalışmalarının bitirilme tarihinin 2025 olarak gösterildiğini hatırlatan Vali Sezer, "Buradaki yüklenici firma çok güzel çalışıyor. Yaptığımız değerlendirmelerde bunun öne çekilebileceği ve 2024 yılında bitirilmesi için biraz hızlandırıldığını belirtiyorlar. İnşallah 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor" dedi.