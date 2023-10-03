İstanbul Beyoğlu ilçesinde, yalnız yaşayan bir kadının öldürülmesi olayıyla ilgili 2'si yaşları küçük 3 sanık hakkında yapılan mahkeme süreci sonunda savcının mütalaası açıklandı. İddialara göre, sanıklar, mağduru darbedip parasını alarak domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürdüler.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile yaşları küçük olan sanıklar E.K ve K.K, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, olayın tarihinde üç sanığın da maktulün yaşadığı eve giderek birlikte hareket ettiklerini, Mehmet Solmaz'ın getirdiği ip ile Aysel Bozkurt'u elleri arkadan bağladıklarını, aynı şekilde ayaklarını bağlayarak darbettiklerini ve ağzını bezle kapattıklarını belirtti. Daha sonra maktulden aldıkları bin 500 TL'yi aralarında paylaşıp cep telefonunu da alarak kaçtıkları ifade edildi.

Savcı, sanık Mehmet Solmaz'a "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep etti. Diğer iki sanığın ise olay sırasında 16 yaşında oldukları göz önüne alınarak "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl ve "Nitelikli yağma" suçundan ise 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Sanıklar ise mütalaaya karşı beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve son savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede ise Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022 tarihinde ikametinde ölü bulunması olayına değinildi. Maktulün 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğu ve 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe geçtiği bilgisi yer aldı. Ancak polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olayla öldürülmesi arasında herhangi bir bağlantıya dair delil bulamadı. Ölü muayene tutanağına göre maktulün elleri sırtından, ayakları ve boynu bağlı olarak yerde yüzüstü bulunduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Solmaz'ın üzerinden ele geçen iki telefonun incelenmesi sonucunda birinin maktulün kullandığı tespit edildiği ifade edildi. Mehmet Solmaz, ifadesinde bir hafta önce maktulün evine gittiklerini, ancak cinsel ilişkiye girmeden iki erkek tarafından darbedildiklerini, olay günü evi basarak maktulu darbettiklerini, iple boğduklarını ve bin 500 TL ile cep telefonunu alarak kaçtıklarını söyledi.

Bu vahşi olayla ilgili mahkeme süreci devam ederken, sanıkların son savunmalarını yapmaları bekleniyor.