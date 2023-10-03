Bursa'da Saadet Partisi Nilüfer ilçe teşkilatı hafta sonu Plaza 16’da yapılan genel kurulda 100 delegenin 80’in oyunu alarak yeni ilçe başkanı Ramazan Can seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde olağan genel kurulunu gerçekleştiren Saadet Partisi, yeni ilçe başkanını seçti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın’ın da katılım sağladığı genel kurulda, mücadelelerinin hakkın hâkim olması, adaletin tesis edilmesi için çalıştıklarına vurgu yapıldı.

"İstiyoruz ki adalet olsun, herkes insanca yaşasın, kimse sömürülmesin, kimsenin hakkı gasp edilmesin, kimseye zulmedilmesin" diyen Aydın, "Bütün mücadelemiz bunun için. Bütün gayretimiz bunun için. Yoksa efendim Recep Tayyip Erdoğan gitsin şunlar gelsin, AK Parti, MHP gitsin bunlar gelsin. Bizim böyle bir mücadelemiz yok. Bizim mücadelemiz şahıslarla ve partilerle değil. Bizim mücadelemiz hakkın hâkim olması, adaletin tesis edilmesi için. Biz bunun için çalışıyoruz" mesajı verdi.

İl Başkanı Ali Osman Karahan da selamlama konuşmasında yeni seçilecek ilçe başkanına ve yönetimine başarılar diledi.

Siyasi konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Ramazan Can başkanlığındaki yeni yönetim, 100 delegeden katılımcı 80'inin oyunu aldı.