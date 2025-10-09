ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de geniş kapsamlı bir barış anlaşmasına varıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’nin yeniden inşasına yönelik adımların atılması için yakında bir imza töreni düzenleneceği belirtildi. Sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan katkıda bulunduğunu vurgulayan Trump, “Gerçekten etkileyici bir çaba gösterdi” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını Orta Doğu barışı açısından tarihi bir adım olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin bölgeye kalıcı barış getireceğine inandığını belirtti.

Sürece önemli katkılar sunan Türkiye, Katar ve Mısır’a özel olarak teşekkür eden Trump, “Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu önemli sonuca ulaşmamıza verdikleri destek ve yanımızda oldukları için içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Hamas ve bazı gruplarla doğrudan ilgilendiğini vurgulayan Trump, “Erdoğan sürece aktif katkı sağladı ve gerçekten etkileyici bir iş çıkardı” dedi.

Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.