Sezon başında Kastamonuspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bordo beyazlı kulübün en etkili ve en skorer isimlerinden biri olmayı başardı. Ligin 2. haftasında Karacabey Belediyespor, 3. haftasında Karaman FK ve 5. haftasında eski takımı Kastamonuspor'a birer gol atma başarısı gösteren genç oyuncu, dinamizmi, driplingleri ve hırsıyla taraftarların en beğendiği futbolcuların başında yer aldı.

Şu ana kadar 7 lig maçının tamamında ilk 11'de şans bulan ve Teknik Direktör İsmail Güldüren'in en güvendiği isimlerden biri olmayı başaran genç yetenek, şimdiden bir çok kulübün radarına girdi.

TANER GÜMÜŞ KİMDİR?

26 Nisan 2001 yılında Kayseri Kocasinan'da dünyaya geldi. 16 yaşındayken Kayserispor'un alt yapısına yazıldı. İlk resmi maçını 2019-2020 sezonunda Kayserispor U19 maçında çıktı. Gösterdiği etkili performans nedeniyle 1 yıl sonra A takıma yükseldi. 19 yaşına geldiğinde Çengelköyspor'un yolunu tuttu. 20 yaşına geldiğinde ise kulüplerin peşinden koştuğu isim haline geldi. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında Isparta32spor, 2. yarısında ise Şanlıurfaspor formalarını giydi. 21 yaşına geldiğinde yolu Amedspor'la kesişti. 2 sezon boyunca takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Menemen FK, 2. yarısında ise Kastamonuspor forması giydi. 2024-2025 sezonunda ise İnegölspor'la anlaştı.