'İşe Alıştırma' 2026'da Başlayacak

SGK yeni bir proje uygulamasına başlayacak. AB ile ortak yürütülen mesleki rehabilitasyon olarak ifade edilen 'işe alıştırma' projesi iş kazası geçiren sigortalıların yeniden çalışma hayatına kazandırılması sağlanacak. Özellikle sanayinin ve çalışma hayatının yoğun olduğu 5 ilde 3 yıl boyunca uygulanacak. 2026 yılı içinde 1.200 kişi bu projeden yararlandırılacak.

İş Avcılığı Modeli Geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4 bin iş ve meslek danışmanıyla 700 bin iş yerini ziyaret ederek istihdam çalışmalarını sürdürüyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için “İş Avcılığı Modeli” uygulanacak. Bu model, engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara da yaygınlaştırılacak. 2025 Eylül itibarıyla görev yapan 370 engelli iş koçu, kişi başına ortalama 530 aktif iş arayan engelliye rehberlik ediyor.

Ceza Katlanıyor

Özel sektörde 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri yüzde 3, kamuda ise yüzde 4 oranında engelli istihdam etmekle yükümlü. Mevcut doluluk oranlarına göre bu oran kamuda yüzde 88, özel sektörde yüzde 84 seviyesinde. Engelli istihdam açığını 30 gün içinde kapatmayan iş yerlerine şu anda 30 bin TL ceza uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu tutar 60 bin TL’ye çıkarılacak.

Fon'da 560 Milyon TL Var

Kota uygulamasına uymayan işverenlere kesilen 30 bin liralık cezalardan oluşturulan fonda bugün itibariyle 560 milyon TL para bulunuyor. Bu fon hem işverenlerin destek teknolojileri projeleri hem de vatandaşların kendi işlerini kurmaları için kullanılıyor. Fonun yüzde 55'i kendi işini kurmaya ayrıldı. Bu fondan 2014 yılından itibaren 5.153 projeye 760 milyon liralık bir destek sağlandı.

Hibe Tutarı Artıyor

Engelli iş koçu çalıştıran işverenlere, normal asgari ücretin maliyetinin yüzde 15 fazlası kadar aylık ödeme yapılıyor. Bu miktar yaklaşık 35 bin 800 TL’ye denk geliyor. İş yerinde engelli çalışanlar için özel düzenlemeler yapan işletmelere ise toplam hibe tutarının yüzde 25’i oranında ek destek sağlanıyor. Bir yıl boyunca dört engelli istihdam eden işletmeler, yaklaşık 2 milyon TL destek alabiliyor. Uygulamanın ilk aşamasında 8 işletmede 32 engelli için toplam 15 milyon TL destek verildi.

İşveren Engelli Seçemeyecek

"Staj platformu", "ulusal staj programı" ve İŞKUR'un yürüttüğü "staj portalı" birleştirilecek. MEB ve YÖK staj ortamı için destek verecek.

İŞKUR, engel türlerine göre seçim yapmalarına izin vermeyecek. Her engellinin bir iş koçu, iş yerlerinin de bir danışmanı var. Sahada engellilerin hangi alanlarda çalışabileceği konusunda piyasa işgücü araştırması yapılacak.

Özel istihdam büroları "Türkiye'nin İş Kapısı" adlı bir platformda tek çatı altında toplanacak. Ocak ayından itibaren engelli, kadın, genç, özel sistem kapsamında kaç kişi işe yerleştirilmiş, ne kadar yönlendirilmiş bilgisini alınıyor olacak.

Engellilik kontenjan takibi tekleştirilecek ve otomatik hesaplama yapılacak. Özel sektörde yüzde 84 doluluk oranı var. Uymayanlar yüzde 16. Kamuda ise gönüllü engelli istihdamıyla yüzde 115 seviyesinde.

Engelli istihdamını desteklemek için fiziksel ve sanal istihdam fuarları düzenlenecek. Engellilerle işverenler bir araya getirilecek.