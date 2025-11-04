İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde önemli düzenlemelere gitti. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyaç duyduğu teknik veriler ile hukuki değişikliklerin, artık kamu kurumlarının yanı sıra kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından da elektronik ortamda yapılabileceği bildirildi.

Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, EGM tarafından ilgili kurumlardan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.

Eldiven ve Koruma Gözlüğü Şartı Geldi

Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerde (üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoseri ile korunanlar hariç), sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu oldu.

Üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseri ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.

Cezası Ne Kadar?

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.