Gültekin Uysal Manav Yörük Türkmen Federasyonunu ziyaretinde şu ifadeleri kullandı; “Zaman hızla akıyor, bu yeniçağa Türkiye’yi hazırlamak zorundayız. Bir tercih yapacağız, istikametini kaybetmiş bir ülkenin bedelini sosyal hayatımızda ve soframızda ödüyoruz. Demokrasi bizim ekmeğimiz aşımız. Demokrasi güvenliktir, konut güvenliğidir. Bakın Hatay’da binalar yıkıldı 302 tane müteahhit tutuklandı bunun siyasi ayağı yok mu? Bakın FETÖ’nünde siyasi ayağı vardı. Allah ve milletim beni affetsin diyerek işin içinden çıkılmıyor. Şimdide helalleşelim diyor tamam helalleşelim de nasıl olacak bu işler. Biz gelecek nesillere daha iyi şartlar sunmak için mücadele veriyoruz. “

GIDA ENFLASYONU ARTTI

“Bakın bu düzen ne hale geldi. Ülkenin tüm değerlerinin satılması dengenin bozulması sonucu gıda enflasyonu arttı tanzim marketler açılmaya başlandı. “

DESTİCİYE DENSİZ DEDİ

“Önceliğimiz bu kara örtüyü atmak sonra demokrasiyi inşa etmek. Bu süreç içinde sayın Kılıçdaroğlu çok büyük emekler verdi. Kabuk bağlamış yaraları deşerek ülke nasıl birliğini sağlayacak. Şimdi bir densiz çıkarak TİTO artığı diyor. İnsan sorumluluğunu bilmeli siyasi sorumluluğumuza sığar mı ? Ülkemizin önünde büyük bir fırsat var.”