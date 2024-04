Uzmanlar, 20’li yaşların, cilt bakımı rutinine başlamak ve sağlıklı cilt alışkanlıkları edinmek için ideal bir zaman olduğunu belirtiyor.

Gün içinde dışarıda olduğunuz her an araç içinde dahi olsanız, cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığını söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, “Dışarıya çıkmadan 15 dakika önce yüzünüze ve giysilerin kapatmayacağı alanlara güneş koruyucu uygulayın. Güneş koruyucuyu her zaman diğer cilt bakım ürünlerinden sonra ve makyajınızın altına sürün” dedi.

Doğan, “Konu bir cilt bakımı rutini oluşturmak olduğunda tutarlılık da çok önemlidir. Bir cilt bakım ürünü cildinizi tahriş etmediği sürece kullanmaya devam etmeniz gerekir. Çalışıp çalışmadığını anlamak en az 30 gün sürer. Bu kadar çok cilt bakımı trendi ve ürünü varken, tek bir rutini takip etmek zor olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz sonuçlar sizi başka bir veya iki ürün eklemeye teşvik edebilir. Bu anlaşılabilir. Yeni bir ürünü deneme isteği ya da rutin bir istekle karşı karşıya kaldığınızda bu gerçeği hatırlayın. Sonuç almak için ürünleri tutarlı bir şekilde kullanmanız gerekir. Sonuçları görmek zaman alır” diye konuştu. Prof. Dr. Doğan, önerilen cilt sağlığına yönelik temel alışkanlıkları şöyle sıraladı:

"Sağlıklı alışkanlıklarla cildinizin en iyi görünmesini sağlayabilirsiniz

Bronzlaşmayı bırakın: Bronzlaşma cildiniz ve sağlığınız için yüzde 100 zararlıdır. Bronzlaşma kırışıklıklara, kahverengi lekelere ve cilt kanserine neden olabilir. Eğer solaryum veya başka bir bronzlaşma cihazı kullanıyorsanız derhal kullanımını kesin.

Cildinizi güneşten koruyun: Cildinizi güneşten korumak için gölge aramanızı, üzerinizi giysilerle örtmenizi ve SPF 30 veya daha yüksek, geniş spektrumlu koruma ve suya dayanıklılık sunan güneş kremi kullanmalısınız. Dışarıya çıktığınız her gün cildinizi güneşten korumak, cildinizi sağlıklı tutmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Güneş koruması olmadan mahallenizde dolaşmak, trene binmek ve açık otoparka gidip gelmek gibi günlük aktivitelerle cildinize sürekli zarar veriyorsunuz.

Yatmadan önce daima makyajınızı çıkarın: Uyurken makyajı açık bırakmak cildinizi daha çabuk yaşlandırabilir ve sivilcelere neden olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz cilt bakımı trendlerine karşı dikkatli olun. Sosyal medyada gördüğünüz bazı cilt bakımı trendleri yarardan çok zarar getirebilir.

Sigara içmeyin: Sigara içmek cildinizin daha yaşlı görünmesine neden olur ve kırışıklıkların oluşmasına katkıda bulunur. Sigara içmek cildin en dış katmanlarındaki küçük kan damarlarını daraltır, bu da kan akışını azaltır ve cildin solgunlaşmasına neden olur. Bu aynı zamanda cilt sağlığı için önemli olan oksijen ve besin maddelerini de tüketir. Sigara içmek aynı zamanda cildinize güç ve elastikiyet veren lifler olan kolajen ve elastine de zarar verir. Buna ek olarak, sigara içerken tekrarlayan yüz ifadeleri (örneğin, nefes alırken dudaklarınızı büzmek ve dumandan uzak durmak için gözlerinizi kısmak gibi) kırışıklıklara katkıda bulunabilir. Ayrıca sigara içmek yassı hücreli cilt kanseri riskinizi artırır. Sigara içiyorsanız cildinizi korumanın en iyi yolu sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak ipuçları veya tedaviler için doktorunuza danışın.

Cildinize nazik davranın: Günlük temizlik ve tıraş, cildinize zarar verebilir. Nazik tutmak için banyo süresini sınırlayın. Sıcak su ve uzun süreli duş veya banyolar cildinizdeki yağları uzaklaştırır. Banyo veya duş sürenizi sınırlayın ve sıcak su yerine ılık su kullanın. Güçlü sabunlardan kaçının. Güçlü sabunlar ve deterjanlar cildinizdeki yağı silebilir. Bunun yerine hafif temizleyicileri seçin.

Dikkatlice tıraş olun. Cildinizi korumak ve yağlamak için tıraştan önce tıraş kremi, losyon veya jeli uygulayın. En yakın tıraş için temiz ve keskin bir tıraş bıçağı kullanın. Tüylerin uzadığı yöne doğru tıraş edin, ona karşı değil. Kurulayın. Yıkadıktan veya banyo yaptıktan sonra cildinizi bir havluyla hafifçe vurarak veya kurulayın, böylece cildinizde bir miktar nem kalır. Kuru cildi nemlendirin. Cildiniz kuru ise cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın. Günlük kullanım için SPF içeren bir nemlendirici kullanmayı düşünün".

“Sağlıklı bir diyet, en iyi şekilde görünmenize ve hissetmenize yardımcı olabilir” diyen Prof. Dr. Fatih Doğan sağlıklı bir cilt için şu bilgileri verdi: “Sağlıklı beslenin. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein tüketin. Diyet ve sivilce arasındaki ilişki açık değildir; ancak bazı araştırmalar, balık yağı veya balık yağı takviyeleri açısından zengin, sağlıksız yağlar ve işlenmiş veya rafine karbonhidratlar açısından düşük bir diyetin daha genç görünen bir cilde sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bol su içmek cildinizin nemli kalmasına yardımcı olur.”

Stresi yönetin

Kontrolsüz stres cildinizi daha hassas hale getirebilir ve sivilce oluşumunu ve diğer cilt problemlerini tetikleyebildiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, “Sağlıklı bir cildi ve sağlıklı bir ruh halini teşvik etmek için stresinizi yönetecek adımlar atın. Yeterince uyuyun, makul sınırlar koyun, yapılacaklar listenizi küçültün ve keyif aldığınız şeyleri yapmaya zaman ayırın. Sonuçlar beklediğinizden daha etkileyici olabilir” diye konuştu.