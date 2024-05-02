Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Son yerel seçimlere katılan partilerden birer temsilci ile de bir Anayasa komisyonu kurulmalıdır. Bizler de Yeni Türkiye Partisi olarak hükümeti yetkililerini dinlemek ve görüşlerimizi de paylaşmak istiyoruz” dedi.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “31 Mart yerel seçimlerine katılım sağlayan partilerle sınırlı kalmak üzere bütün partilere yeni anayasa süreci hakkında bilgilendirme yapılması bir zorunluluktur. Hükümet ne istiyor? Neyi değiştirmek istiyor? Neden ülkenin bu kadar öncelikli sorunları varken yeni Anayasa ülkenin ilk gündemi haline gelmiştir? Etrafımız kuşatılmışken bütün dünya Türkiye merkezli Ortadoğu kuşatma ve savaşı için hazırlık yaparken bu savaşın tam ortasında olan bir halkın yeni anayasa gibi bir ihtiyacı nereden ve hangi gerekçe ile doğmuştur? Bütün bunlar ve daha fazla cevap bekleyen sayısız soru vardır. Hükümet biz istiyoruz diyerek bir anayasa değişikliğine gitmek yerine bütün herkesin görüşüne başvurmalıdır. Aksi durumda bu talebin geri tepmesi ihtimali göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.

‘Partiler eksiksiz bilgilendirilmelidir’

Yeni Türkiye Partisi yerel seçimlere katılmış ve birçok partiyi girdiği illerde geride bıraktığını ifade eden Yılmaz, “Yeni Anayasa konusunda parti olarak bilgilendirilmek istiyoruz. Son yerel seçimlere katılan partilerden birer temsilci ile de bir Anayasa komisyonu kurulmalıdır. Halka bu konuyu daha iyi anlatmak istiyorsanız önce seçimlere katılan partilere meselenin gerekçelerini anlatmak demokratik bir sorumluluktur. Bizler de Yeni Türkiye Partisi olarak hükümeti yetkililerini dinlemek ve görüşlerimizi de paylaşmak istiyoruz” dedi.