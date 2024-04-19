Yerel seçimlerin ardından Umre yolculuğuna çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Alinur Aktaş, umre dönüşünde Bursa'da birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. O anları sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşan Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ı makamında ziyaret ederek istişareler gerçekleştirdi.

Aktaş yaptığı paylaşımda, 2024-2029 döneminde görevlerine kaldığı yerden devam eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı ve ilk dönemine başlayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’u da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduğunu belirtti.