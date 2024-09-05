Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Dr. Yıldırım, "İlk tercih aile hekimi olmalı" dedi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nın bu yılki temaları; “Aşının gücüne inan, aşılan”, “Farkında ol, taramanı yaptır, kanseri engelle”, “Emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır”, “Ekranı değil, hayatı yaşa”, “Her adımında aile hekimin yanında”, “Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz” ve “Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller” olarak belirlendi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, vatandaşların hastalık durumlarında ya da hastalık şüphesi olduğu durumlarda ilk tercihi aile hekimlerinin olması gerektiğini söyledi.

Aile hekiminin kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını belirten Dr. Yıldırım, “Aile hekimleri hastayı; riskleri, sağlık şartları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Sorumluluğunu üstlendiği kişinin hastalıklardan korunması için gerekli tedbirleri alır. Hastalık halinde bilgi ve tecrübesi çerçevesinde tedaviyi gerçekleştirir ya da ihtiyaçlarınıza yönelik rehberlik yapar. Bu sebeple aile hekimleri, vatandaşlarımızın hastalık durumlarında ilk tercihi olmalıdır” diye konuştu.

‘Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde sağlığı korumayı öğretiyoruz’

Sağlık hizmetleri sunumunun yalnızca tedaviye yönelik değil, halk sağlığını korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaları da kapsadığı, bu amaçla sağlıklı hayat merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik birçok çalışmanın yapıldığı bilgisini veren Dr. Yıldırım, “Bu merkezlerimizde vatandaşlarımıza bir nevi hasta olmadan sağlıklarını korumayı öğretiyoruz. Sağlıklı hayat merkezleri içerisinde bulunan çeşitli birimleri ile kronik hastalıkların, kanser taramalarının, anne sütü ve sağlıklı gebelik çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabildiği yerler olarak tasarlandı. Yine sigara bırakma konusunda danışmanlık hizmeti ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin de verildiği merkezlerimiz koruyucu sağlık hizmetleri sunumunda oldukça önem arz ediyor. İlimizde hali hazırda 13 sağlıklı hayat merkezimiz hizmet veriyor. Tüm vatandaşlarımızı bu merkezlerimizden ücretsiz hizmet almaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.