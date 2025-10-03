|Her Cins Ahşap Kaplama Sökülmesi
|Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi
|Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi
|PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi
|Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi
|Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi
|Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
|Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
|Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
|%100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması
|10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı yada çimento harcı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)( Nakliyeler dahildir )
|10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )
|15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )
|19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )
|Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
|Tekstil tabanlı duvar kağıdı yapılması
|Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe)
|Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2
|3 cm. Renkli mermer plakalarla tezgah üstü kaplaması yapılması( Nakliyeler dahildir )
|3 cm Kalınlığında Pazaryolu Zümrüt Granit Plaka İle Lavabo ve Tezgahı Yapılması (36x44 cm Tezgah altı oval lavabolavabo yerlerinin kesilmesi, lavaboların yerine tespiti)
|Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında)
|Plastik sırtlıklı oturma koltuğu
|Oturma koltuğu (9 lu)
|Oturma koltuğu (3 lü)
|Laminat Kaplamalı Çekmeceli Masa Yapılması
|tatami minder (mat) (her parça 100x100 ebatlarında)
|Demir profillerle pota yapılması
|Aktivite filesi için taşıyıcı direk yapılması
|3 mm baklavalı sactan basamakları oluşturulan, 40x40x3 mm kalınlığında kutu profillerle taşıyıcıları olan demir merdiven yapılası (üzerine 2 kat antipas+2 kat sentetik boya yapılması)
|YK2-100/220 Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (120 dk. Yangına Dayanıklı) ((genişliği 90-110(90-110 dahil), yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası))
|200/220 Fotoselli Kapı Yapılması
|100/220 Fotoselli Kapı Yapılması
|AK3- 100/220 Sac kasa ahşap kanatlı kapı yapılması
|ÇKAK1-130/210 ((yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) çift kanatlı sac kasa, ahşap kanat kapı yapılması
|ÇKAK1-80/210 ((yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) çift kanatlı sac kasa, ahşap kanat kapı yapılması
|DK-1 100/220 Demir Kapı Yapılması (Eni 80/120 arasında)
|DK-2 160/220 Çift Kanatlı Demir Kapı Yapılması (Eni 140/180 arasında)
|DMK1- 100/220 Demir Menfez Kapı Yapılması (Eni 80/120 arasında)
|DMK2- 160/220 Demir Menfez Kapı Yapılması (Eni 140-180, boyu 210-220 arası)
|DP1-120/80 Demir pencere yapılması
|M-084/B- DMP1-120/80 Demir menfez pencere yapılması
|ALKP1- 140/210-80 8 mm kalınlıkta temperli camlı ısı yalıtımsız alüminyum kapı+pencere yapılması (Eni 120-160 arasında değişebilir)
|ALKP2-170 /210-110 8 mm kalınlıkta temperli camlı ısı yalıtımsız alüminyum kapı+pencere yapılması (Eni 150-190 arasında değişebilir)
|ALKP3-220/220- kapı: 8 mm kalınlıkta temperli camlı, pencere 4+4mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu temperli camlı ısı yalıtımlı alüminyum kapı+pencere yapılması (kapı genişliği 100cm, pencere genişliği 120 cm)
|ALP1- 120/60 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
|ALP2- 80/60 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
|ALP3- 120/120 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
|ALP5- 430/85 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, temperli camlı, ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması(Eni 410/450, boyu 65/105 arasında değişebilir.)
|ALP9- 290/145 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 270-310, boyu 125/-165 arasında değişebilir)
|ALP10- 420/110 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 400-440, boyu 90-130 arasında değişebilir)
|ALP11- 170/110 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 150-190, boyu 90-130 arasında değişebilir)
|ALP12- 255/100, 270/100, 310/100 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, 16mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (boyutları 20 şer cm değişebilir)
|ALP13- 390/200 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 370/410, boyu 180-220 arasında değişebilir)
|ALP16- 350/80 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 330/370, boyu 60/100 arasında değişebilir)
|ALP17- 70/200 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 50/90, boyu 180/220 arasında değişebilir)
|ALP18- 80/100 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 60/100, boyu 80/120 arasında değişebilir)
|Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
|Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 8 mm kalınlıkta temperli camlı kapı ve pencere ünitesi takılması
|Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması
|Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )
|Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)( Nakliyeler dahildir )
|Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)
|30 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması ( Nakliyeler dahildir )
|Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir )
|32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir )
|Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan veya Diğer Araçlarla Serilen, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında, Beton veya Betonarme Betonu Temini ve İmalatın Yapılması (beton nakli dahil)
|Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir )
|Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması ( Nakliyeler Dahildir)
|Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı kullanılmadan yıkılması( Nakliyeler dahildir )
|Her türlü ahşap çatı sökülmesi. ( Nakliyeler Dahildir)
|Makine ile granülometrik kum - çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( kum-çakıl nakli dahil)
|3x50+25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|8X1.0 mm2 Lıh(St)H Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0815)
|Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 )
|Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 )
|Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 )
|Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 8 otomatik sigortalık
|25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|Bir fazlı nötr kesmeli 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|Bıçaklı sigorta 100 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 )
|3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, Açık Tip Güç Şalteri (Sabit Tip)
|Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
|Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
|Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
|3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi
|2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
|15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü
|30 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü
|En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 25 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
|Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun)
|16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)
|50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)
|4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
|4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
|4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
|4x10 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
|3x25+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi (Güvenlik hatlı)
|Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti
|Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti
|Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti
|Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti
|Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti
|Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi.
|Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
|Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
|Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
|LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
|En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları
|Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
|Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü
|16 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
|Adresli doğalgaz dedektörü
|Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2
|9x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
|4x2x0.50mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
|F/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
|Çatı direği (aktif yakalama ucu için)
|Yıldırım sayıcı
|Aktif paratoner test cihazı
|Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel
|İletken koruyucu borusu
|Grup priz IP54 koruma sınıfında 1 trifaze ve 1 monofaze priz içerecektir. Motaj dahildir.
|25A BAŞTAN BESLEME MODÜLÜ
|25A 3 İletken DÜZ BOY BUSBAR
|16A ÇIKIŞ GÜÇ FİŞİ HALOJEN FREE
|16A GÜÇ + ÇIKIŞ GÜÇ FİŞİ
|EK KAPAĞI
|ÇERÇEVE ASKI
|4x500 W (rms) Güç Amfisi
|Projektör Hoparlör
|12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri
|El mikrofonu
|Baş tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti
|LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x2.5 mm2
|20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin)
|Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (2 fanlı)
|Ürüne Ait Aksesuar 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)
|Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru
|3 x 200 A.e kadar Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter
|0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar
|0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar
|0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar
|Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
|16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
|16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
|Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
|Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
|Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA)
|Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA)
|Sigortalı şalter (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) 3 x 100 A.e kadar (Trifaze) (TS EN 60947-3)
|3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
|Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
|Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
|3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi
|In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri
|4P 50 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1+2 (B+C sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr
|İşaret lambası 250 v.a kadar
|Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. (TS EN 60947-4-1)
|50 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü
|Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi
|2 kontaklı 2 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı
|SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 12 kademeli
|10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
|230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör
|En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
|En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
|En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
|Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a.
|1x25 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
|1x50 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
|3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
|1x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma normal sorti
|Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma komutator sorti
|Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı)
|16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu
|Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
|Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
|Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
|LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
|LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan)
|Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı
|360 derece hareket sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı)
|360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü
|2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
|Tekli buton acil durdurma kutusu
|150x240x130 Kombinasyon Kutusu (Boş)
|2P+E, 16-25 A, 220 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44)
|3P+E, 16-25 A, 380 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44)
|Kablo Merdivenleri
|4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
|Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı
|Sıcaklık artış hızı dedektörü ve montajı
|Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı
|Paralel ihbar lambası
|Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı
|Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
|F/UTP cat5e bakır data kablo
|3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)
|En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera
|16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
|En az 120 cm ofset çanak anten
|4 çıkışlı (quatro) LNB
|Uydu Prizi
|Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar
|Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı
|Utp cat6 sıva altı tekli priz
|Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çifte kadar
|Telefon tesisatı sortisi (LSOH)
|Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2
|8x0.25mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
|U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
|2X1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812)
|Ürüne Ait Aksesuar 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı
|Ürüne Ait Aksesuar 19" 1U yatay kablo düzenleyici
|Ürüne Ait Aksesuar 9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)
|Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır
|Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 65 gr.kaynak tozuna kadar
|Toprak direnci düşürücü kimyasal madde
|Ana Kontrol İhbar Paneli (1 Adet Keypad Dahil)
|Tavan Tipi Dual Teknoloji Pır+Mw Dedektör
|Harici Hırsız Alarm Flaşör ve Sireni
|ÖZEL IP20 2x5 W LED Renk SICAKLIĞI 3000K Işık Akısı : 690 lümen METAL GÖVDE
|ÖZEL IP65 2x11 W LED Renk SICAKLIĞI 3000K Işık Akısı : 12.158 lümen Alüminyum Gövde
|ÖZEL IP65 30W 3000K renk Sıcaklığına sahip 75lm/W Led Aydınlatma Direği
|Özel LED 8W DİKEY SPOT ARMATÜR (IP 44)
|24" LED MONİTÖR
|'CAT6 -HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖR
|Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
|İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss)
|1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
|Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|DN25 - DN40 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar
|DN 40 İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi
|İtfaiye bağlantı ağzı
|Dn 150 izlenebilir yivli bağlantılı kelebek vana
|Dn 50 izlenebilir yükselen milli vana
|Dn 150 izlenebilir yükselen milli vana
|Dn 50 yangın çek vana
|Dn 100 yangın çek vana
|Dn 150 yangın çek vana
|Anma debisi 4 m3/h anma basma yüksekliği 100 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompası
|Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)
|Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)
|Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
|Her çap için özel parça (St37 boyuna kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı)
|45x60 cm yarım ayaklı lavabo
|50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır)
|Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)
|Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
|Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
|Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm ekstra sınıf pisuvar ve tesisatı (TS EN 13407)
|Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi
|90x90x15 cm köşe beyaz akrilik panelli duş teknesi
|Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817)
|Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası
|Engelliler için klozet tutunma barı
|Engelliler için katlanabilir tutunma barı
|Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
|Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
|Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
|Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
|32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
|40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1/2") 22 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
|6,25 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu
|Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
|Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
|15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile
|50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile
|Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı
|DN 65 çift yönlü depreme karşı korumalı boru askısı
|DN 65 dört yönlü depreme karşı korumalı boru askısı
|Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu)
|Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite
|Kablolu uzaktan kumanda cihazı
|50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı
|Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
|Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
|25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları
|25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları
|50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları
|400 m3/h Pencere tipi domestik fan
|600 m3/h Pencere tipi domestik fan
|Havalandırma kanalı üzerine 0,6 mm aluminyum gofrajlı saç kaplanması.
|Radyatör duvar konsolu (TS 1107)
|Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215)
|Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") (TS 579)
|Düz tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") (TS 579)
|Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü
|Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Takriben 80x80x10 cm sırlı seramikten duş teknesi (TS EN 14527) (ekstra kalite)
|800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736)
|100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
|Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
|Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü
|100 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
|4 m3/h , Ø114 , Ø50 kaynaklı denge tankı
|Ø140 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
|Ø140 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç)
|Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 6 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil)
|Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
|Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
|Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
|15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
|Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. (TS 11494)
|Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494)
|Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" (TS EN 1074-3)
|Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" (TS EN 1074-3)
|Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3)
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3)
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1/2") 22 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
|Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
|3000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli)
|4000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli)
|Demont.En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
|En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması
|Tel kafes
|2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m3 yoğunlukta Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı
|Demont.Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
|Doğalgaz dedektörü
|Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
|DOĞALGAZ TESİSAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ