Her Cins Ahşap Kaplama Sökülmesi Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) %100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı yada çimento harcı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)( Nakliyeler dahildir ) 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir ) 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir ) 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir ) Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) Tekstil tabanlı duvar kağıdı yapılması Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe) Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 3 cm. Renkli mermer plakalarla tezgah üstü kaplaması yapılması( Nakliyeler dahildir ) 3 cm Kalınlığında Pazaryolu Zümrüt Granit Plaka İle Lavabo ve Tezgahı Yapılması (36x44 cm Tezgah altı oval lavabolavabo yerlerinin kesilmesi, lavaboların yerine tespiti) Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) Plastik sırtlıklı oturma koltuğu Oturma koltuğu (9 lu) Oturma koltuğu (3 lü) Laminat Kaplamalı Çekmeceli Masa Yapılması tatami minder (mat) (her parça 100x100 ebatlarında) Demir profillerle pota yapılması Aktivite filesi için taşıyıcı direk yapılması 3 mm baklavalı sactan basamakları oluşturulan, 40x40x3 mm kalınlığında kutu profillerle taşıyıcıları olan demir merdiven yapılası (üzerine 2 kat antipas+2 kat sentetik boya yapılması) YK2-100/220 Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (120 dk. Yangına Dayanıklı) ((genişliği 90-110(90-110 dahil), yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) 200/220 Fotoselli Kapı Yapılması 100/220 Fotoselli Kapı Yapılması AK3- 100/220 Sac kasa ahşap kanatlı kapı yapılması ÇKAK1-130/210 ((yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) çift kanatlı sac kasa, ahşap kanat kapı yapılması ÇKAK1-80/210 ((yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) çift kanatlı sac kasa, ahşap kanat kapı yapılması DK-1 100/220 Demir Kapı Yapılması (Eni 80/120 arasında) DK-2 160/220 Çift Kanatlı Demir Kapı Yapılması (Eni 140/180 arasında) DMK1- 100/220 Demir Menfez Kapı Yapılması (Eni 80/120 arasında) DMK2- 160/220 Demir Menfez Kapı Yapılması (Eni 140-180, boyu 210-220 arası) DP1-120/80 Demir pencere yapılması M-084/B- DMP1-120/80 Demir menfez pencere yapılması ALKP1- 140/210-80 8 mm kalınlıkta temperli camlı ısı yalıtımsız alüminyum kapı+pencere yapılması (Eni 120-160 arasında değişebilir) ALKP2-170 /210-110 8 mm kalınlıkta temperli camlı ısı yalıtımsız alüminyum kapı+pencere yapılması (Eni 150-190 arasında değişebilir) ALKP3-220/220- kapı: 8 mm kalınlıkta temperli camlı, pencere 4+4mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu temperli camlı ısı yalıtımlı alüminyum kapı+pencere yapılması (kapı genişliği 100cm, pencere genişliği 120 cm) ALP1- 120/60 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması ALP2- 80/60 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması ALP3- 120/120 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması ALP5- 430/85 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, temperli camlı, ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması(Eni 410/450, boyu 65/105 arasında değişebilir.) ALP9- 290/145 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 270-310, boyu 125/-165 arasında değişebilir) ALP10- 420/110 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 400-440, boyu 90-130 arasında değişebilir) ALP11- 170/110 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 150-190, boyu 90-130 arasında değişebilir) ALP12- 255/100, 270/100, 310/100 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, 16mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (boyutları 20 şer cm değişebilir) ALP13- 390/200 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 370/410, boyu 180-220 arasında değişebilir) ALP16- 350/80 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 330/370, boyu 60/100 arasında değişebilir) ALP17- 70/200 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 50/90, boyu 180/220 arasında değişebilir) ALP18- 80/100 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 60/100, boyu 80/120 arasında değişebilir) Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 8 mm kalınlıkta temperli camlı kapı ve pencere ünitesi takılması Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)( Nakliyeler dahildir ) Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 30 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması ( Nakliyeler dahildir ) Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir ) 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan veya Diğer Araçlarla Serilen, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında, Beton veya Betonarme Betonu Temini ve İmalatın Yapılması (beton nakli dahil) Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir ) Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması ( Nakliyeler Dahildir) Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı kullanılmadan yıkılması( Nakliyeler dahildir ) Her türlü ahşap çatı sökülmesi. ( Nakliyeler Dahildir) Makine ile granülometrik kum - çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( kum-çakıl nakli dahil) 3x50+25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 8X1.0 mm2 Lıh(St)H Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0815) Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 8 otomatik sigortalık 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Bir fazlı nötr kesmeli 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Bıçaklı sigorta 100 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 ) 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, Açık Tip Güç Şalteri (Sabit Tip) Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) 15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü 30 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 25 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 4x10 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 3x25+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi (Güvenlik hatlı) Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü 16 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı Adresli doğalgaz dedektörü Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 9x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu 4x2x0.50mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu F/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo Çatı direği (aktif yakalama ucu için) Yıldırım sayıcı Aktif paratoner test cihazı Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel İletken koruyucu borusu Grup priz IP54 koruma sınıfında 1 trifaze ve 1 monofaze priz içerecektir. Motaj dahildir. 25A BAŞTAN BESLEME MODÜLÜ 25A 3 İletken DÜZ BOY BUSBAR 16A ÇIKIŞ GÜÇ FİŞİ HALOJEN FREE 16A GÜÇ + ÇIKIŞ GÜÇ FİŞİ EK KAPAĞI ÇERÇEVE ASKI 4x500 W (rms) Güç Amfisi Projektör Hoparlör 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri El mikrofonu Baş tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x2.5 mm2 20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (2 fanlı) Ürüne Ait Aksesuar 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru 3 x 200 A.e kadar Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) Sigortalı şalter (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) 3 x 100 A.e kadar (Trifaze) (TS EN 60947-3) 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri 4P 50 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1+2 (B+C sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr İşaret lambası 250 v.a kadar Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. (TS EN 60947-4-1) 50 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi 2 kontaklı 2 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 12 kademeli 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. 1x25 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) 1x50 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) 3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 1x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma normal sorti Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma komutator sorti Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı 360 derece hareket sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı) 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu Tekli buton acil durdurma kutusu 150x240x130 Kombinasyon Kutusu (Boş) 2P+E, 16-25 A, 220 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) 3P+E, 16-25 A, 380 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) Kablo Merdivenleri 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı Sıcaklık artış hızı dedektörü ve montajı Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı Paralel ihbar lambası Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni F/UTP cat5e bakır data kablo 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) En az 120 cm ofset çanak anten 4 çıkışlı (quatro) LNB Uydu Prizi Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı Utp cat6 sıva altı tekli priz Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çifte kadar Telefon tesisatı sortisi (LSOH) Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2 8x0.25mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo 2X1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) Ürüne Ait Aksesuar 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı Ürüne Ait Aksesuar 19" 1U yatay kablo düzenleyici Ürüne Ait Aksesuar 9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 65 gr.kaynak tozuna kadar Toprak direnci düşürücü kimyasal madde Ana Kontrol İhbar Paneli (1 Adet Keypad Dahil) Tavan Tipi Dual Teknoloji Pır+Mw Dedektör Harici Hırsız Alarm Flaşör ve Sireni ÖZEL IP20 2x5 W LED Renk SICAKLIĞI 3000K Işık Akısı : 690 lümen METAL GÖVDE ÖZEL IP65 2x11 W LED Renk SICAKLIĞI 3000K Işık Akısı : 12.158 lümen Alüminyum Gövde ÖZEL IP65 30W 3000K renk Sıcaklığına sahip 75lm/W Led Aydınlatma Direği Özel LED 8W DİKEY SPOT ARMATÜR (IP 44) 24" LED MONİTÖR 'CAT6 -HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖR Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss) 1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) DN25 - DN40 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar DN 40 İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi İtfaiye bağlantı ağzı Dn 150 izlenebilir yivli bağlantılı kelebek vana Dn 50 izlenebilir yükselen milli vana Dn 150 izlenebilir yükselen milli vana Dn 50 yangın çek vana Dn 100 yangın çek vana Dn 150 yangın çek vana Anma debisi 4 m3/h anma basma yüksekliği 100 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompası Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) Her çap için özel parça (St37 boyuna kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı) 45x60 cm yarım ayaklı lavabo 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm ekstra sınıf pisuvar ve tesisatı (TS EN 13407) Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi 90x90x15 cm köşe beyaz akrilik panelli duş teknesi Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817) Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası Engelliler için klozet tutunma barı Engelliler için katlanabilir tutunma barı Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru 32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) 40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1/2") 22 ø mm, et kalınlığı: 13 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 13 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 13 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 13 mm 6,25 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı DN 65 çift yönlü depreme karşı korumalı boru askısı DN 65 dört yönlü depreme karşı korumalı boru askısı Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite Kablolu uzaktan kumanda cihazı 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları 400 m3/h Pencere tipi domestik fan 600 m3/h Pencere tipi domestik fan Havalandırma kanalı üzerine 0,6 mm aluminyum gofrajlı saç kaplanması. Radyatör duvar konsolu (TS 1107) Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") (TS 579) Düz tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") (TS 579) Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Takriben 80x80x10 cm sırlı seramikten duş teknesi (TS EN 14527) (ekstra kalite) 800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) 100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü 100 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 4 m3/h , Ø114 , Ø50 kaynaklı denge tankı Ø140 tek cidarlı paslanmaz çelik baca Ø140 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 6 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. (TS 11494) Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494) Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" (TS EN 1074-3) Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" (TS EN 1074-3) Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1/2") 22 ø mm, et kalınlığı: 19 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 19 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 19 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 19 mm 3000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) 4000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) Demont.En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması Tel kafes 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m3 yoğunlukta Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı Demont.Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni Doğalgaz dedektörü Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı DOĞALGAZ TESİSAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

