BİNA GÜÇLENDİRMESİ YAPTIRILACAKTIR

01 Bölge Müdürlüğü Tesisleri ve Hizmet Binaları Güçlendirmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1526007
1- İdarenin
1.1. Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi : DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA
1.3. Telefon numarası : 2243605000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.10.2025 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- Ankara Caddesi NO: 221 Duaçınarı/Yıldırım/Bursa


3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 01 Bölge Müdürlüğü Tesisleri ve Hizmet Binaları Güçlendirmesi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Bursa İli, sınırları içerisinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 4 adet Hizmet Binasının güçlendirme ve bakım onarım işlerinin yapılması, 430 m2 kapalı alanı olan tek katlı prefabrik yardımcı hizmet binası-1 yapılması, Oturma alanı 95 m2, toplam inşaat alanı 190 m2 iki katlı prefabrik yardımcı hizmet binası-2 yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli, Yıldırım İlçesi
3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
Bu ihalede 19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" metninde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER listesinde III. GRUP İŞLER kısmındaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 0,6986% 1,2974% 0,5
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 1,4498% 2,69243% 1
3cm kalınlığında 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,6809% 1,26451% 0,5
5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması( Nakliyeler dahildir ) 1,1504% 2,13642% 0,8
Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine pvc esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (p2) 0,9302% 1,72757% 0,7
Ahşap Parke Yapılması 3,1056% 5,76758% 2,3
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 1,9302% 3,58462% 1,4
Dekoratif ahşap duvar kaplaması yapılması 0,5992% 1,1128% 0,4
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) 0,7099% 1,31833% 0,5
5 cm kalınlığında 2 mt yüksekliğinde duvar koruma minderi yapılması 0,573% 1,06418% 0,4
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) 1,0011% 1,85913% 0,7
5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 1,5786% 2,93176% 1,2
Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması 4,0463% 7,51452% 3
4+4 mm. süt lamine camlı (Hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması 0,6258% 1,1622% 0,4
Galvanizli boru direk ve Pvc kaplamalı galvazili kafes tel ile 4 mt yüksekliğinde koruma çiti (tel çit) yapılması( Nakliyeler dahildir ) 2,475% 4,59641% 1,5
M-072/B- 2mt yüksekliğinde Pvc kaplamalı tel çit yapılması + üzerine 70cm çaplı jiletli helezonik tel yapılası (toplam: 2.70 mt.) 0,8599% 1,59692% 0,6
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy)( Nakliyeler dahildir ) 1,035% 1,92218% 0,7
430 m2 kapalı alanı olan tek katlı prefabrik yardımcı hizmet binası-1 yapılması (herşey dahil) 2,6499% 4,92115% 2
Oturma alanı 95 m2, toplam inşaat alanı 190 m2 iki katlı prefabrik yardımcı hizmet binası-2 yapılması (herşey dahil) 2,0601% 3,8259% 1,5
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) 0,7926% 1,47199% 0,6
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğun temini, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) 0,9837% 1,82689% 0,7
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi ( Nakliyeler dahildir ) 2,9677% 5,51148% 2
Plywood ile düz yüzeyli beton/betonarme kalıbı yapılması ( Nakliyeler Dahildir) 0,9776% 1,81545% 0,7
ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) ( Nakliyeler Dahildir) 1,7679% 3,28328% 1,3
Mevcut beton-betonarme prefabrik yapıların sökülmesi ( Nakliyeler Dahildir) 0,7405% 1,37514% 0,5
Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 0,7539% 1,4001% 0,5
168,3 x 3,6 mm St37 boyuna kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı 0,6762% 1,2558% 0,5
180 m3 PRİZMATİK MODÜLER GALVANİZLİ SU DEPOSU 0,5513% 1,02388% 0,4
66 kw soğutma kapasitesi (nom),66 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 0,691% 1,28323% 0,5
Hizmet Binası Karışım Havalı Çatı Tipi Paket Klima V: 25000 m³/h ; Hm: 600 Pa 1,6231% 3,01431% 1,2
Şafak Çakan Karışım Havalı ÇAtı Tipi Paket Klima V: 22000 m³/h; Hm: 400 Pa 1,3867% 2,5753% 1


Grup Adı : İş Grubu-1
Kısım Adı : 01. Bölge Müdürlüğü Tesisleri ve Hizmet Binaları Güçlendirmesi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her türlü iç sıva sökülmesi
Her türlü dış sıva sökülmesi
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60x120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı yada çimento harcı ile)( Nakliyeler dahildir )
19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı yada çimento harcı ile) ( Nakliyeler dahildir )
12 mm. Kalınlıkta tek plaka çimentolu yonga levha kullanılarak duvar ya da tavan kaplaması yapılması (betopan)
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir )
250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir )
25 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
5cm kalınlığında, 1.5mt yüksekliğinde duvar koruma minderi yapılması
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası yapılması (dış cephe)
Ateş Tuğlası İle Dekoratif Cephe Kaplaması Yapılması
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)( Nakliyeler dahildir )
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile)
30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
3 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 145 cm)
Düşey sac yağmur borusu yapılması( Nakliyeler dahildir )
3 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , 2mm Kalınlıkta Yağmur Deresi, Düşey Yağmur İniş Borusu Veya Harpuşta Yapılması Ve Yerine Tespiti
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir )
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir )
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2
Tavana katlanır pota yapılması
200x100x6 cm ebatlarında minder yapılması
13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması
YK1-180/220 Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (120 dk. Yangına Dayanıklı) ((genişliği 160-180(160-180 dahil), yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası))
AK1- 80/220 Sac kasa ahşap kanatlı kapı yapılması
AK2- 90/220 Sac kasa ahşap kanatlı kapı yapılması
FBK1-100/220 Kartlı Girişli Ferforje Bahçe Kapısı yapılması
ALP3/A- 120/120 4+4mm kalınlıkta, 25mm ara boşluklu, çift cam arası jaluzili, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
ALP4- 460/250 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, temperli camlı, ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması(Eni 440/480, boyu 230/270 arasında değişebilir.)
ALP4/A- 460/250 boyutlarında, 4+4mm kalınlıkta, temperli camlı, 25mm ara boşluklu, çift cam arası jaluzili, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması (Eni 440/480, yüksekliği 230/270 arasında değişebilir)
ALP5/A- 430/150 boyutlarında, 4+4mm kalınlıkta, temperli camlı, 25mm ara boşluklu, çift cam arası jaluzili, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması (Eni 410/450, yüksekliği 130/170 arasında değişebilir)
ALP8- 300/240 boyutlarında, 6+6mm temperli camlı, ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması (Eni 280/320, boyu 220/260 arasında değişebilir.)
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir )
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir )
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu temperli çift camlı pencere ünitesi takılması
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )
Ara Bölme Perdesi
10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)( Nakliyeler dahildir )
10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi( Nakliyeler dahildir )
Prefabrik Beton Plaklarla Şev Kaplama Yapılması
El ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması( Nakliyeler dahildir )
Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan veya Diğer Araçlarla Serilen, C30/37 Basınç Dayanım Sınıfında, Beton veya Betonarme Betonu Temini ve İmalatın Yapılması (beton nakli dahil)
Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan veya Diğer Araçlarla Serilen, C30/37 Basınç Dayanım Sınıfında, Kendinden Yerleşen Beton veya Betonarme Betonu Temini ve İmalatın Yapılması (beton nakli dahil)
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması ( Nakliyeler Dahildir)
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir )
Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi ( Nakliyeler Dahildir)
Çapı 200 mm HDPE Koruge (delikli) drenaj borusunun temini ve döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve nakliye dahil)
Büzüşme yapmayan kendinden yerleşen beton hazırlanması ve dökülmesi ( Nakliyeler Dahildir)
Korozyon tamiri yapılması (Kolonlarda ve Kirişlerde) ( Nakliyeler Dahildir)
Setbaşı Tesisleri Hizmet Binası Güçlendirme Proje Yapımı
3x70+35 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Tip 1 sayısal telefon seti / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali
Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt
Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken
3 X 95ş + 50 mm^2 . 0.6/1 kV YXH (N2XH) XLPE Yalıtkanlı Halojensiz Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Halojensiz Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)
3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma paralel sorti
Kablo tava sistemleri
Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2
24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port
Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme ve Montaj Bedeli)
114,3 x 3,2 mm St37 boyuna kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı
50,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 30- 60 m³/h, basınç: 60-90 mss)
DN 100 yer üstü yangın musluğu (hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)
Anma debisi 120 - 126 m3/h anma basma yüksekliği 100 mSS olan yatay arkadan emişli elektrik motorlu yangın pompası
Çapı 150 mm (6" - 168,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
Elektrikli Boyler 2000 lt 10-45°C Su Rejiminde (Elektrik Panosu İle Birlikte)
Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor
22 kw soğutma kapasitesi (nom), 22 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
73 kw soğutma kapasitesi (nom),73 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW., ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW. kaset tipi iç ünite
Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW., ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW. kaset tipi iç ünite
En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
En geniş kenarı 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı kalınlık: 19mm levha
Jet Nozul DN400 mm
Panel radyatör (tip 22) 600
Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Tüm mekanik tesisatın demontajı
Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)
20,9958% 38,9922% 15


Grup Adı : İş Grubu-2
Kısım Adı : 01. Bölge Müdürlüğü Tesisleri ve Hizmet Binaları Güçlendirmesi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her Cins Ahşap Kaplama Sökülmesi
Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi
Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi
PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi
Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi
Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
%100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması
10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı yada çimento harcı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)( Nakliyeler dahildir )
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )
15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )
19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)( Nakliyeler dahildir )
Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
Tekstil tabanlı duvar kağıdı yapılması
Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe)
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2
3 cm. Renkli mermer plakalarla tezgah üstü kaplaması yapılması( Nakliyeler dahildir )
3 cm Kalınlığında Pazaryolu Zümrüt Granit Plaka İle Lavabo ve Tezgahı Yapılması (36x44 cm Tezgah altı oval lavabolavabo yerlerinin kesilmesi, lavaboların yerine tespiti)
Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında)
Plastik sırtlıklı oturma koltuğu
Oturma koltuğu (9 lu)
Oturma koltuğu (3 lü)
Laminat Kaplamalı Çekmeceli Masa Yapılması
tatami minder (mat) (her parça 100x100 ebatlarında)
Demir profillerle pota yapılması
Aktivite filesi için taşıyıcı direk yapılması
3 mm baklavalı sactan basamakları oluşturulan, 40x40x3 mm kalınlığında kutu profillerle taşıyıcıları olan demir merdiven yapılası (üzerine 2 kat antipas+2 kat sentetik boya yapılması)
YK2-100/220 Yangın Dayanımlı Kontrollü Kapı (120 dk. Yangına Dayanıklı) ((genişliği 90-110(90-110 dahil), yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası))
200/220 Fotoselli Kapı Yapılması
100/220 Fotoselli Kapı Yapılması
AK3- 100/220 Sac kasa ahşap kanatlı kapı yapılması
ÇKAK1-130/210 ((yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) çift kanatlı sac kasa, ahşap kanat kapı yapılması
ÇKAK1-80/210 ((yüksekliği 210-220 (210-220 dahil) arası)) çift kanatlı sac kasa, ahşap kanat kapı yapılması
DK-1 100/220 Demir Kapı Yapılması (Eni 80/120 arasında)
DK-2 160/220 Çift Kanatlı Demir Kapı Yapılması (Eni 140/180 arasında)
DMK1- 100/220 Demir Menfez Kapı Yapılması (Eni 80/120 arasında)
DMK2- 160/220 Demir Menfez Kapı Yapılması (Eni 140-180, boyu 210-220 arası)
DP1-120/80 Demir pencere yapılması
M-084/B- DMP1-120/80 Demir menfez pencere yapılması
ALKP1- 140/210-80 8 mm kalınlıkta temperli camlı ısı yalıtımsız alüminyum kapı+pencere yapılması (Eni 120-160 arasında değişebilir)
ALKP2-170 /210-110 8 mm kalınlıkta temperli camlı ısı yalıtımsız alüminyum kapı+pencere yapılması (Eni 150-190 arasında değişebilir)
ALKP3-220/220- kapı: 8 mm kalınlıkta temperli camlı, pencere 4+4mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu temperli camlı ısı yalıtımlı alüminyum kapı+pencere yapılması (kapı genişliği 100cm, pencere genişliği 120 cm)
ALP1- 120/60 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
ALP2- 80/60 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
ALP3- 120/120 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması
ALP5- 430/85 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, temperli camlı, ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılması(Eni 410/450, boyu 65/105 arasında değişebilir.)
ALP9- 290/145 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 270-310, boyu 125/-165 arasında değişebilir)
ALP10- 420/110 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 400-440, boyu 90-130 arasında değişebilir)
ALP11- 170/110 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 150-190, boyu 90-130 arasında değişebilir)
ALP12- 255/100, 270/100, 310/100 boyutlarında, 6+6mm kalınlıkta, 16mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (boyutları 20 şer cm değişebilir)
ALP13- 390/200 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 370/410, boyu 180-220 arasında değişebilir)
ALP16- 350/80 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 330/370, boyu 60/100 arasında değişebilir)
ALP17- 70/200 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 50/90, boyu 180/220 arasında değişebilir)
ALP18- 80/100 boyutlarında, 6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum pencere yapılması (Eni 60/100, boyu 80/120 arasında değişebilir)
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 8 mm kalınlıkta temperli camlı kapı ve pencere ünitesi takılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)( Nakliyeler dahildir )
Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)
30 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması ( Nakliyeler dahildir )
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir )
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir )
Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan veya Diğer Araçlarla Serilen, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında, Beton veya Betonarme Betonu Temini ve İmalatın Yapılması (beton nakli dahil)
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir )
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması ( Nakliyeler Dahildir)
Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı kullanılmadan yıkılması( Nakliyeler dahildir )
Her türlü ahşap çatı sökülmesi. ( Nakliyeler Dahildir)
Makine ile granülometrik kum - çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( kum-çakıl nakli dahil)
3x50+25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
8X1.0 mm2 Lıh(St)H Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0815)
Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 )
Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 )
Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 )
Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 8 otomatik sigortalık
25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Bir fazlı nötr kesmeli 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Bıçaklı sigorta 100 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 )
3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, Açık Tip Güç Şalteri (Sabit Tip)
Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi
2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü
30 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 25 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun)
16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)
50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)
4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
4x10 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
3x25+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi (Güvenlik hatlı)
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi.
Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları
Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü
16 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
Adresli doğalgaz dedektörü
Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2
9x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
4x2x0.50mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
F/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
Çatı direği (aktif yakalama ucu için)
Yıldırım sayıcı
Aktif paratoner test cihazı
Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel
İletken koruyucu borusu
Grup priz IP54 koruma sınıfında 1 trifaze ve 1 monofaze priz içerecektir. Motaj dahildir.
25A BAŞTAN BESLEME MODÜLÜ
25A 3 İletken DÜZ BOY BUSBAR
16A ÇIKIŞ GÜÇ FİŞİ HALOJEN FREE
16A GÜÇ + ÇIKIŞ GÜÇ FİŞİ
EK KAPAĞI
ÇERÇEVE ASKI
4x500 W (rms) Güç Amfisi
Projektör Hoparlör
12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri
El mikrofonu
Baş tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti
LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x2.5 mm2
20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin)
Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (2 fanlı)
Ürüne Ait Aksesuar 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)
Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru
3 x 200 A.e kadar Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter
0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar
0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar
0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA)
Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA)
Sigortalı şalter (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) 3 x 100 A.e kadar (Trifaze) (TS EN 60947-3)
3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi
In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri
4P 50 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1+2 (B+C sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr
İşaret lambası 250 v.a kadar
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. (TS EN 60947-4-1)
50 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü
Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi
2 kontaklı 2 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı
SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 12 kademeli
10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a.
1x25 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
1x50 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
1x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma normal sorti
Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) etanş aydınlatma komutator sorti
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı)
16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan)
Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı
360 derece hareket sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı)
360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü
2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Tekli buton acil durdurma kutusu
150x240x130 Kombinasyon Kutusu (Boş)
2P+E, 16-25 A, 220 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44)
3P+E, 16-25 A, 380 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44)
Kablo Merdivenleri
4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı
Sıcaklık artış hızı dedektörü ve montajı
Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı
Paralel ihbar lambası
Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı
Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
F/UTP cat5e bakır data kablo
3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)
En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera
16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
En az 120 cm ofset çanak anten
4 çıkışlı (quatro) LNB
Uydu Prizi
Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar
Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı
Utp cat6 sıva altı tekli priz
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çifte kadar
Telefon tesisatı sortisi (LSOH)
Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2
8x0.25mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu
U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
2X1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812)
Ürüne Ait Aksesuar 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı
Ürüne Ait Aksesuar 19" 1U yatay kablo düzenleyici
Ürüne Ait Aksesuar 9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır
Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 65 gr.kaynak tozuna kadar
Toprak direnci düşürücü kimyasal madde
Ana Kontrol İhbar Paneli (1 Adet Keypad Dahil)
Tavan Tipi Dual Teknoloji Pır+Mw Dedektör
Harici Hırsız Alarm Flaşör ve Sireni
ÖZEL IP20 2x5 W LED Renk SICAKLIĞI 3000K Işık Akısı : 690 lümen METAL GÖVDE
ÖZEL IP65 2x11 W LED Renk SICAKLIĞI 3000K Işık Akısı : 12.158 lümen Alüminyum Gövde
ÖZEL IP65 30W 3000K renk Sıcaklığına sahip 75lm/W Led Aydınlatma Direği
Özel LED 8W DİKEY SPOT ARMATÜR (IP 44)
24" LED MONİTÖR
'CAT6 -HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖR
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss)
1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
DN25 - DN40 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar
DN 40 İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi
İtfaiye bağlantı ağzı
Dn 150 izlenebilir yivli bağlantılı kelebek vana
Dn 50 izlenebilir yükselen milli vana
Dn 150 izlenebilir yükselen milli vana
Dn 50 yangın çek vana
Dn 100 yangın çek vana
Dn 150 yangın çek vana
Anma debisi 4 m3/h anma basma yüksekliği 100 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompası
Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)
Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)
Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
Her çap için özel parça (St37 boyuna kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı)
45x60 cm yarım ayaklı lavabo
50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır)
Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)
Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm ekstra sınıf pisuvar ve tesisatı (TS EN 13407)
Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi
90x90x15 cm köşe beyaz akrilik panelli duş teknesi
Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817)
Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası
Engelliler için klozet tutunma barı
Engelliler için katlanabilir tutunma barı
Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru
32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1/2") 22 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 13 mm
6,25 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile
50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile
Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı
DN 65 çift yönlü depreme karşı korumalı boru askısı
DN 65 dört yönlü depreme karşı korumalı boru askısı
Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu)
Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite
Kablolu uzaktan kumanda cihazı
50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı
Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları
25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları
50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları
400 m3/h Pencere tipi domestik fan
600 m3/h Pencere tipi domestik fan
Havalandırma kanalı üzerine 0,6 mm aluminyum gofrajlı saç kaplanması.
Radyatör duvar konsolu (TS 1107)
Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215)
Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") (TS 579)
Düz tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") (TS 579)
Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü
Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Takriben 80x80x10 cm sırlı seramikten duş teknesi (TS EN 14527) (ekstra kalite)
800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736)
100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü
100 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
4 m3/h , Ø114 , Ø50 kaynaklı denge tankı
Ø140 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Ø140 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç)
Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 6 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. (TS 11494)
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494)
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" (TS EN 1074-3)
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" (TS EN 1074-3)
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3)
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3)
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1/2") 22 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 19 mm
3000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli)
4000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli)
Demont.En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması
Tel kafes
2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m3 yoğunlukta Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı
Demont.Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
Doğalgaz dedektörü
Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
DOĞALGAZ TESİSAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
6,9502% 12,90744% 5


6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı N=1,00 olarak alınması 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

