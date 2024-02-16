SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1593915

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2243605000 - 2243605023 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması b) Niteliği, türü ve miktarı : 544,00 ha cazibeli sulama sahasının, kapalı sistem (borulu) şebeke ile sulanması için; 21.855,50 m borunun ( PE100) döşenmesi ile 194 adet sanat yapısının inşa edilmesidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü - Ankara Cad. No: 221 Duaçınarı Yıldırım/BURSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde" yer alan iş gruplarından "(A) ALT YAPI İŞLERİ / IX. Grup Su Yapıları İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesi (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø630 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,05% 1,95% 0,5 Ø630 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,77% 1,43% 0,5 Ø560 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 3,25% 6,04% 2 Ø560 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 6,77% 12,58% 5 Ø500 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 2,01% 3,73% 1,5 Ø400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 2,42% 4,49% 2 Ø250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,25% 2,32% 1 Ø510 mm Çelik Cebri Boru Temini ve Döşenmesi. Kazı ve Dolgularının Yapılması 12,34% 22,91% 8 Beton Gömlek ile Yol ve Dere Geçişlerinin Yapılması 2,89% 5,37% 2 Regülasyon Deposu İnşaatı ve Mekanik Teçhizatın Temini ve Montajının Yapılması 6,07% 11,27% 5 Pompa İstasyonu İnşaat İşlerinin Yapılması 9,52% 17,68% 7 Pompa İstasyonu Mekanik Teçhizat İşlerinin Yapılması 3,29% 6,11% 2 Pompa İstasyonu Elektrik Binası İnşaatının Yapılması 2,22% 4,11% 1,5 Pompa İstasyonu Elektrik. Aydınlatma. Otomasyon İşleri Yapılması 2,67% 4,95% 2

Grup Adı : İş Grubu-1

Kısım Adı : Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø200 mm Çelik Boru Temini ve Döşenmesi. Kazı ve Dolgularının Yapılması (Cebri Boru Tahliye) Ø600 Kelebek Hat Vanası ve Ø150 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ø600 Kelebek Hat Vanası ve Ø150 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tek Çıkışlı Hidrolik Sualma Yapısı) Ayrımda Ø400 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø100 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Pompajlı Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø50 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Tuvenan Malzeme ile Stabilize Yol Temel ve Taban Kaplaması Yapılması Hava Kazanı Kazısı ve İnşaası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Cebri Boru KM: 0+018.56) 8,65% 16,06% 6

Grup Adı : İş Grubu-2

Kısım Adı : Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø400 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø355 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø160 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø140 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø140 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø110 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi Ø600 Kelebek Hat Vanasının Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tek Çıkışlı Hidrolik Sualma Yapısı) Ø400 Kelebek Hat Vanası ve Ø100 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø80 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø50 Vantuzun Temini. Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Dört Fonksiyonlu Ø150 Vantuzların Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Dört Fonksiyonlu Ø100 Vantuzların Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi Dört Fonksiyonlu Ø50 Vantuzların Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø150 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø80 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø50 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Cazibeli) H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Cazibeli) H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Pompajlı) H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın. Ø100 Tahliye Vanasının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Pompajlı) Tüm Borulu Şebeke Üzerinde Bulunan (PE100 ve CTP borularının) üzerinde bulunan Tespit Kitlesi İnşaatı ve İmalatında Kullanılmak Üzere C30/37 Mukavemette Beton/Betonarme Betonu Yapılması (Donatı Dahil ) Hendek ve Kanal Kazıları Hariç Her Cins ve Klastaki Zeminin Kazısı (Yol Kazıları Dahil) ya da Röprizi. Nakledilmesi. Dolguya serilmesi. Sulanması ve Sıkıştırılması Enerji Nakil Hattı Teçhizatı Temini ve Montajı Cebri Boru Üzerindeki Elektrik Hattı Kablo Rögarı İnşaatı Cebri Boru Üzerinde Debimetre Yapısı İnşaatının Yapılması (Debimetre Ölçüm Seti Dahil) Cebri Boru Üzerinde Relief Vana ve Tahliye Yapısının Yapılması (Mekanik Aksam Dahil) Cebri Boru Üzerinde Ø300 Kelebek Vana Yapısının Temini. Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası. Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi İşletme Haritalarının Hazırlanması Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması 4,84% 9% 4

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı N=1,00 olarak alınması 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.