Belirli durumlara yanıt olarak zaman zaman kızgın olmak normal ve sağlıklıdır. Ancak bazen insanlar, özellikle provokasyon küçük olduğunda, çoğu zaman tırmanan, kontrol edilemeyen bir öfke yaşarlar. Bu durumda, öfke normal bir duygu değil, büyük bir problemdir. Öfke kontrolü teknikleri size büyük yarar sağlayabilir.

Öfke Nedenleri Nelerdir?

Öfke çeşitli kaynaklardan ortaya çıkar ve geniş ölçüde değişebilir. Bazı yaygın öfke tetikleyicileri şunlardır;

İş yerinde terfi veya ilişki zorlukları gibi kişisel problemler

Planların iptal edilmesi gibi başka bir kişinin neden olduğu bir sorun

Herhangi bir kaza veya trafik kazası gibi bir olay

Travmatik veya öfkeli bir olayın anıları

Öfke sorunu aynı zamanda yaşamının ilk dönemlerinde oluşan ve kişiliğin oluşmasında büyük etkisi olan travmalar sonucunda da ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, hormonal değişiklikler ve bazı ruhsal bozukluklar da öfke problemine neden olabilir.

Öfke Patlaması Belirtileri Nelerdir?

Öfkenizin normal olmadığını ciddi bir öfke sorununuz olduğunu gösteren bazı belirtiler şunlardır:

İllişkilerinizi ve sosyal hayatınızı etkileyen öfke

Öfkenizi saklamak veya tutmak zorunda olduğunuzu hissetmek

Sürekli olumsuz düşünme ve olumsuz deneyimlere odaklanma

Sürekli sabırsızlık, tahriş ve düşmanlık hissetmek

Sık sık başkaları ile tartışmak ve süreçte sinirlenmek

Sinirlendiğinde fiziksel olarak şiddet göstermek

İnsanlara veya mülklerine yönelik şiddet odaklı tehdit

Öfkenizi kontrol edememe

Şiddet içeren ve dürtüsel şeyler yapmaktan korkmak. Kendinizi pervasızca mantıksız şeyler yaparken bulmaktan korkmak.

Belirli durumlardan uzak kalmak, öfkeli çıkışlarınız hakkında endişeli veya depresif olmak.

Öfke Problemi Nasıl Teşhis Edilir?

Öfkenin kendisi zihinsel bir bozukluk değildir, bu nedenle, psikolojik değerlendirme ve tanı kitaplarında öfke problemi için belirlenmiş bir teşhis yoktur.

Bununla birlikte, belirtileri arasında öfke kontrolü gerektiren ciddi öfke patlamaları bulunan 32 den fazla ruhsal bozukluk vardır. Bu nedenle öfke probleminin, altta yatan bir ruhsal bozukluktan kaynaklanması mümkündür.

Öfke Problemi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Öfke probleminizle uğraşmazsanız, bir gün aşırı ve üzücü bir şey yaptığınız bir noktaya yükselebilir. Şiddet olası bir sonuçtur. Kendinize ya da sevdiğiniz birine zarar verecek noktaya gelebilirsiniz.

Öfke probleminiz olduğundan şüpheleniyorsanız, profesyonel yardım almak önemlidir. Yardım alabileceğiniz yer ve kişiler konusunda doktorunuza danışabilirsiniz.

Öfke Kontrolü Teknikleri

Evde öfke kontrolünü sağlamak için kullanabileceğiniz bir kaç yöntem vardır;

Rahatlama teknikleri

Bunlar derin nefes almayı ve zihninizde rahatlatıcı sahneleri resmetmektir. Rahatlamaya çalışırken, akciğerinizden derin nefes alıp, kontrollü bir şekilde yavaşça geri verin. “Rahatla” veya “sakin ol” gibi sakinleştirici bir kelimeyi veya ifadeyi kendi kendinize tekrarlayın.

İster hafızanızdan, ister hayal gücünüzden gelen rahatlatıcı bir deneyimi görselleştirmek isteyebilirsiniz. Yavaş, yoga gibi egzersizler vücudunuzu rahatlatmanıza ve kendinizi daha sakin hissetmenize yardımcı olabilir.

Bilişsel yeniden yapılandırma

Düşünme şeklinizi değiştirmek öfkenizi ifade etme şeklini değiştirebilir. Bir kişi öfkelendiğinde dramatik olarak düşünmesi genellikle kolaydır. Mantıksız düşünceden ziyade ,rasyonel düşünmeye odaklanmak önemlidir. Öfke kontrolü tedavisinde de ilk yollardan biri budur.

Düşüncelerinizde ve konuşmalarınızda “her zaman” ve “asla” sözcüklerini kullanmayın. Bu terimler yanlıştır ve öfkenizin olduğunu hissettirir, bu da onu daha da kötüleştirir. Bu sözler, probleminize bir çözüm bulmanız için yardım etmeye çalışan diğer kişilere de zarar verebilir.

Problem çözümü

Öfke, tam anlamıyla gerçek problemlerden de kaynaklanabilir. Bir şey planlandığı gibi gitmediğinde öfkelenmeniz normal olsa da sorunu çözmenize yardımcı olacak öfke değildir. Sizi kızdıran bir durumu çözmenin en iyi yolu, çözüme odaklanmaktansa sorunla nasıl baş edeceğinizi düşünmenizdir.

Bir plan yapıp onu sürekli kontrol ederek her şeyin iyi ve doğru gitmesini sağlayamazsınız. Bazen sorunlar ortaya çıkar ve bu sizi sinirlendirir. Önemli olan sorunlarla nasıl baş edilmesi gerektiğini bilmek. Siz sadece elinizden geleni yapın yeter.

İletişim

İnsanlar öfkelendiğinde, yanlış sonuçlara varabilecek kararlar almak eğilimindedir. Sinirli bir tartışma ortasında cevap vermeden önce cevaplarınızı düşünün. Konuşmada diğer kişiyi dinlemeyi unutmayın. İyi bir iletişim, öfkenin yayılmasından önce sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

Öfke Kontrolü Tedavisi ve Terapisi

Psikiyatrist veya psikolog gibi bir tıp uzmanı öfke kontrol tedavisi uygulayabilir. Konuşma terapisi öfke yönetimi gibi seanslarla size yardımcı olabilir. Öfke kontrolü seansları şahsen veya çevrimiçi olarak alınabilir. Onlar da bir kitapta incelenebilir. Öfke kontrolü veya yönetimi, hayal kırıklıklarınızı nasıl erken teşhis edeceğinizi ve sonra bunları nasıl çözeceğinizi öğretecektir. Bu, başkalarına veya kendinize, neye ihtiyacınız olduğunu söylerken, aynı zamanda sakin ve durumdan kalmanız gerektiğini de söyleyebilir. (öfkeli bir patlamaya karşı). Öfke kontrolü tedavisinde kullanılan ilaçlar, ileri seviye durumlarda kullanılır. Başlangıçta seanslar ile tedavi edilmelidir.

Öfke Kontrolü Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Öfke kontrolü tedavisi seansları bir danışmanla, eşiniz veya bir grubun eşliğinde bir danışmanla birlikte alınabilir. Terapinin çeşidi, uzunluğu ve sayısı, programa ve kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır. Bu tür danışmalar kısa olabilir, birkaç hafta veya ay da sürebilir.

Seanslara başladığınızda, danışmanınız öfke tetikleyicilerinizi tanımlamanıza, bedeniniz ile duygularınızı kontrol ederek öfkenizi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Bu uyarı işaretlerini fark etmek ve kontrol etmek, öfke kontrolü için gerekli olan erken bir adımdır. Daha sonra, öfkenizle başa çıkmanıza yardımcı olacak davranışsal becerileri ve düşünme biçimlerini öğreneceksiniz. Öfke patlaması belirtilerine neden olan başka bir psikolojik rahatsızlık varsa, danışmanınız bunun tedavisini de yöneterek öfkenizi kontrol etmenizi kolaylaştıracaktır.

Öfke sorunu, tam olarak mutlu ve dolu dolu bir yaşam sürmenizi engeller. Öfke kontrolü problemi yaşıyorsanız en kısa sürede doktorunuza ya da herhangi bir psikolojik danışma merkezine başvurun. Öfke kontrolü tedavisinde kullanılabilecek yöntemler konusunda yardımcı olacaklardır.

Dahası, öfkenizi evde kontrol etmek için öğrenebileceğiniz birçok yol var. Zaman ve sürekli bir çaba ile öfke kontrolünü artırabilir daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilirsiniz.