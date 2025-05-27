Araştırmacılar öfke ve depresyon durumları arasında bağlantı olduğunu keşfetmişlerdir. 1998 yılından daha önce yapılan bir çalışmada, depresyonu olan insanları gözlemleyen araştırmacılar bu kişilerin üçte birinin öfke patlamaları yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Öfke kontrol bozukluğu belirtileri ile depresyon belirtileri de birbirine benzemektedir.

Öfke Kontrol Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Öfke, kısa süre içerisinde yok olan bir duygudur, belirtileri şunlardır;

Hızlı kalp atışı

Yükselen tansiyon

Sinir

Saldırgan davranışlar

Depresyon ise, haftalarca veya daha uzun süren tutarlı bir derin hüzün ya da umutsuzluk hissidir.

Depresyon Belirtileri

Öfke

Kafa karışıklığı, üzüntü veya umutsuzluk duyguları

Aşırı kilo kaybı veya aşırı kilo alma

Normalde zevk aldığınız şeylerin ilgiyi kaybetme

Enerji kaybı

Açıklanamayan vücut ağrıları ve acısı (yani, bir kaza veya egzersiz nedeniyle değil)

Kendinize zarar verme veya hayatı sona erdirme düşünceleri.

Öfke ve depresyon yaşayan insanlar öfke duygularını bastırabilirler. Ancak öfke kontrol bozukluğu olanlar öfkesini kontrol etmek yerine onu saldırganlık ya da sevdiklerine zarar vermek olarak gösterir. Kendinize veya başka birine zarar vermekle ilgili düşünmeye başlarsanız çok acil hastaneye başvurun.

Öfke Kontrol Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Depresyon yaşadığınızı düşünüyorsanız veya sürekli öfke kontrol sorunu yaşıyorsanız doktorunuza danışın. Doktorunuz kendi kendinize yenebileceğinizi ya da tedaviye ihtiyacınız olduğunu söyleyebilir. Öfke, diğer fiziksel veya zihinsel sağlık bozukluklarının da bir belirtisi olabilir. Bunu anlayabilmenin tek yolu doktora gitmektir.

Doktora gitmeden önce tüm endişelerinizi bir liste haline getirin. Böylece doktorun yanında söyleyeceklerinizi unutmazsınız.

Doktorunuz daha sonra yaşam tarzınızdaki tüm değişiklikleri soracaktır. İlişkileriniz, işiniz, aileniz ve ruh halinizi etkileyebilecek başka şeyler hakkında sorular soracak. Sorularını doğru bir şekilde cevaplayın. Ancak öfke kontrol bozukluğunuzu anladıkları ölçüde size yardımcı olabilirler, unutmayın.

Doktorunuz ayrıca yakınlarınızdan birinin benzer semptomlara sahip olup olmadığını görmek için aile geçmişinizi de bilmek isteyecektir.

Öfke Kontrol Bozukluğu ve Depresyon Tedavisi

Doktorunuz öfke döneminizin belirli durumlar veya insanlar tarafından tetiklendiğini hissediyorsa, tedavi önerileri bunları tetikleyen şeylerden uzak durmak olabilir. Doktorunuz öfkeli hissetmeye başlarsanız yapabileceğiniz nefes egzersizleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir. Ayrıca temiz hava için dışarı çıkmanızı veya zihninizi temizlemek için hareketli bir yürüyüş yapmanızı tavsiye edebilir. Bu yöntemler öfkenizi kontrol etmenize ve bu öfke kontrolü sorununu neyin ortaya çıkardığını anlamanıza yardımcı olabilir.

İki hafta veya daha uzun süre sürekli olarak öfke kontrolü sorunu yaşarsanız, bu ciddi bir öfke kontrol bozukluğu tedavisine ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelebilir. Doktorunuz bu durumda psikolog ya da psikiyatr görmenizi tavsiye edebilir. Akıl sağlığı uzmanları öfkenizi anlamak ve öfke kontrolünü öğretmek için size yardımcı olabilir.

Eğer depresyon yaşıyorsanız, doktorunuz ilaç yazabilir. Size uygun bir tedavi bulmadan önce birkaç ilaç veya dozajı denemeniz gerekebilir. Sabırlı olun ve doktorunuza danışmadan kesinlikle ilaç almayı bırakmayın.

Öfkenizi kontrol etmekte zorlandığınıza veya depresyonunuzun hayatınızı zorlaştırdığına inanıyorsanız, bununla yalnız başa çıkmaya çalışmayın. Endişelerinizi güvenilir arkadaşlarınızla, ailenizle ve doktorunuzla paylaşın. Rahatlama egzersizleri yapın ve doktorunuzun verdiği tüm ilaçları alın.

Depresyonun kesin bir tedavisi yoktur. Ancak doğru araçlar ve destek ile belirtilerinizi yönetebilirsiniz.

Öfke Kontrol Bozukluğu ve Depresyonla Nasıl Başa Çıkılır?

Doktorunuzun verdiği ilaçları kullandığınız tedavi planını takip etmenin yanı sıra, belirtilerinizi yönetmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler vardır.

Konuşacak birini bulun: Güvenilir arkadaşlar veya aile üyeleri ile konuşmak, hissettiklerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Yakın olmadığınız kişilerle de konuşmayı tercih edebilirsiniz. Doktorunuzun da önerebileceği destek gruplarına katılmayı deneyebilirsiniz.

Günlük rutininize egzersiz ekleyin: Depresyondayken egzersiz yapmak için motive olmak zor olabilir, ancak egzersiz ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Çünkü egzersiz vücudunuzun endorfin salgılamasına yardımcı olur, bu da size kendinizi geçici olarak iyi hissettiren bir hormondur. Egzersiz, uyku düzeninizi de geliştirebilir.

Her gece yeteri kadar uyku uyuyun: Bir gecede yedi ila sekiz saat uyumaya odaklanın. İyi dinlenmiş hissetmek, ruh halinizi ve motivasyonunuzu geliştirmeye yardımcı olabilir. Uykuya dalmak veya uykuda kalmakta güçlük çekiyorsanız, doktorunuzla konuşun. İlaçlarınızı ayarlamanız veya geçici olarak uyumanıza yardımcı olacak bir şeyler yazmaları gerekebilir.

Keyif aldığınız şeyleri yapmak için zaman ayırın: Kendinize zaman ayırmak önemlidir. Bir yürüyüşe çıkmak veya kitap okumak için zaman ayırmak çok basit bir şey olsa bile, keyif aldığınız aktiviteleri planlayın. Geleceğe dönük zevkli bir şey yapmak da ruh halinizi iyileştirebilir.

Depresyon ciddi bir hastalıktır. Belirtilerinizi yönetmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler vardır, ancak kesinlikle bir doktora da gitmeyi ihmal etmeyin.