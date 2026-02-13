Emlak Yatırım Danışmanı Burak Ustaoğlu, Dubaililerden sonra en çok gayrimenkul alan milletin Türkler olduğunu belirterek, özellikle son yıllarda Dubai'ye yönelik talebin ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Portföy çeşitlendirme isteği, vergisiz kazanç imkanı ve güvenli yaşam koşullarının Türk yatırımcılar için belirleyici olduğunu ifade eden Ustaoğlu, yurt dışı yatırım hacminin milyar dolar seviyelerine ulaştığını kaydetti.

'Refah seviyesi ve mutluluk ilgiyi arttırıyor'

Dubaililerden sonra en çok gayrimenkul alan milletin Türkler olduğunu ifade eden Emlak Yatırım Danışmanı Burak Ustaoğlu, 'Türklerden sonra Hindistanlılar, İngilizler, Amerikalılar geliyor. Ama milletler sırasında birçok inşaat geliştirici şirkette Türkler en üst sıraya yükselmiş durumda. Türklerin Dubai'de yatırım yapması üç temel sebebe dayanıyor. Birincisi Türkiye'de yaptıkları gayrimenkul yatırımına ek olarak bir envanter çeşitliliği oluşturmak. Yüksek kira getirisi ve değer artışında vergi olmaması ikinci en büyük sebep. Üçüncüsü ise Dubai'nin dünyanın en güvenli şehirleri arasında olması. Yatırım yapan Türklerin sayısı rekor kırıyor, yaşayan Türklerin sayısı da her geçen gün gitgide artıyor. Yatırımın en büyük sebebi yüksek yaşam standartları. İstanbul ve Dubai arasındaki en büyük fark refah seviyesi ve mutluluk. Bölgede yaşayan insanlar çok mutlu. Çünkü insanlar 5-6 aylık maaşlarıyla çok iyi standartlarda lüks araçlara binebiliyor. Dünyanın en iyi okullarının, yani Oxford gibi birçok kurumun şubeleri bugün Dubai'de yer alıyor. Çocuklar çok iyi bir eğitime sahip oluyor. Bugün Türkiye'yle de çok bir farkı yok bu eğitime ulaşmanın' şeklinde konuştu.

Dubai'ye göç

Yüksek yaşam standartları ve güvenli bir ülke olması sebebiyle Dubai'nin tercih edildiğini ifade eden Ustaoğlu, 'Yönetici konumunda birçok insan Dubai ve Abu Dabi'ye transfer oluyor. Bunu kabul ediyorlar çünkü yüksek bir gelire sahipler. Ayrıca maaşlarından ya da kazançlarından çok vergi olmaması sebebiyetine de çok iyi standarttaki yaşamlarına aileleriyle beraber burada erişebiliyorlar. O yüzden de yüksek bir talep doğrultusunda buraya göç başlamış durumda. TÜİK'e göre, 2021 yılının Ocak-Kasım ayındaki yatırım 216 milyon dolarken, 2025 yılının aynı döneminde 2.61 milyar dolar oldu. Burada 12 kata çıkan bir artıştan bahsediyoruz. Yurt dışı yatırımları ciddi anlamda artıyor ve bu artışın içerisindeki en büyük pay aslında Dubai'de yer alıyor. Daha sonra da Yunanistan olarak devam ediyor. Açıklanan bir benzer veriye göre, 2020-2021 yıllarında Dubai'deki yatırım yaklaşık 200-300 milyon dolar bandındayken, 2024 yıl sonu itibarıyla bunun 3 milyar doları aştığını görmüştük. Bu rakam da gitgide devam ediyor. Yurtdışı yatırımlarının 2026 yılında 6 milyar dolar seviyelerinin üzerine çıkacağını da öngörüyoruz. Şu an resmî veriler açıklanmadı ama 5 milyar doları 2025 yılı sonu itibarıyla aştığını, 2026 yıl sonu itibarıyla da 6 - 7 milyar dolar bandında bir kapanış olacağını öngörüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Dubai'de dünyada ilk defa tamamen altından oluşan bir sokak olacak'

Dubai'nin dünyanın ilkleri arasında olduğunu belirten Ustaoğlu, 'Birçok konuda olduğu gibi dünyada ilk defa tamamen altından oluşan bir sokak olacak. Geçtiğimiz yıllarda bunun örneği var. Yani Palm Jumeirah adası dünyanın en ikonik yapay ürünlerinden birisi ama ciddi anlamda turistik bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bugün iki katı büyüklüğünde yine Dubai'de yapılıyor; Jebel Ali'yi oluşturuyorlar. Aynı şekilde Burj Khalifa'da bunu görüyoruz. Creek Harbour bölgesinde yeni bir benzeri bir yapı geliştirilmesi planlanıyor. Dünyanın en büyük AVM'si Dubai'de, yine daha büyüğünü Creek Harbour bölgesinde Dubai yapıyor. Konu ve alanlar fark etmeksizin bu alanlarda Dubai farklı ürünler geliştirmeye devam ediyor. Yine çok yakın zaman önce açıklandı; 2026 yılında dünyada ilk uçan taksinin kullanıldığı yer Dubai olacak. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi enler hep Dubai'de gerçekleşiyor. 2026 yılı itibarıyla belirli lokasyonlar içerisinde uçan taksi hizmeti yine ilk kez Dubai'de başlıyor' diyerek sözlerini tamamladı.