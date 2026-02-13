Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 1 Nisan'da başlayacak 5G hizmeti için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Dünyada en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markalarından Vodafone'un bu hizmeti sunduğu toplam ülke sayısı Türkiye ile birlikte 23'e çıkacak. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçenin ilk andan itibaren 5G'yi kullanabilmesini hedefleyen şirket, müşterilerini bu yeni teknolojiye hazırlamak ve 81 ilde 5G farkındalığı oluşturmak amacıyla 5 Memnunbüs ile 25 Mart'a kadar tüm Türkiye'yi gezecek. Özel donanımlı Memnunbüs araçlarında 5G sinyali için geri sayım yapılırken, 5G teknolojisi hakkında bilgi verilecek, 5G uyumlu telefon ve tarifelerde indirimler ve sürpriz hediyeler sunulacak.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, şirketin 5G hazırlıkları ve 1 Nisan'a kadar yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Engin Aksoy, şunları söyledi:

'Vodafone Grubu, 40 yıllık tecrübesiyle tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerin hayata geçmesinde önemli rol üstleniyor. Dünyada 5G'yi ilk deneyimleyen, ölçekleyen ve günlük hayata uyarlayan oyunculardan biriyiz. Bugün, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markasıyız. 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede 5G hizmeti veriyor olacağız. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. 5G bizim için bir 'ilk adım' değil, globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye'ye taşıdığımız 'bir sonraki adım' olacak. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçede müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak. Güçlü bir 5G altyapısıyla, bu teknolojinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimize yaşatacağız. 5G'ye sadece kendimizi hazırlamakla kalmıyor, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin de bu teknolojiye hazır olmasına önem veriyoruz. Tüm Türkiye 5G'ye hazır olsun diye çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 5G için geri sayıma çoktan başladık. Ülkece 5G farkını yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'

81 ilde 5G tanıtımı

Şirketin özel olarak donattığı toplam 5 Memnunbüs 81 ili gezmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Memnunbüs'lerin rotası tüm Türkiye'yi kapsayacak. Araçlarda 5G sinyali için geri sayım yapılırken, bilgilendirme masalarında ziyaretçilere 5G nedir, 5G'ye hazır olmak için neler yapılmalı gibi konularda bilgi verilecek; şirketin 5G'ye hazır tarifeleri ve Vodafone FLEX çatısı altında sunulan 5G telefon faydaları tanıtılacak.