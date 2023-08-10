Dün gece meydana gelen olayda, dünyaevine girecek olan Eray Tayfun'un eski arkadaşları, evini kurşunladı. Olay sırasında ne ölen ne de yaralanan olmasına rağmen, evde bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, iki yıl önce araları açılan Eray Tayfun ile dünyaevine girecek olan eski arkadaşları arasında dün gündüz saatlerinde ciddi bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın hemen ardından, Tayfun'un eski arkadaşları motosikletle evinin önüne gelerek dehşet saçtı. Motosikletli şahıslar, ellerindeki tabancalarla eve doğru ateş açtıktan sonra hızla kaçtılar. Olayın ihbarı üzerine, polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. Saldırının anı, olay yerinde bulunanların cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Esenler'de meydana gelen olayda evin sahibi olan Eray Tayfun'un annesi Edibe Tayfun, saldırganların oğlunun eski arkadaşları olduğunu ve yakın bir zaman içinde düzenleyecekleri düğünlerini gerçekleştirmelerine izin vermeyeceklerini iddia etti. Edibe Tayfun, "Saldırganlar önce küfür ettiler, daha sonra gece saat 12 civarında geri gelip 7 el ateş ettiler. Kapılara ve duvara ateş açtılar. Ardından küfürler savurarak uzaklaştılar. Hemen polisi aradık. Ancak şu ana kadar onları bulamadılar. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişiler tanıdıklarmış. Herkes onları tanıyor fakat şu anda saklanıyorlar. Oğlumun adı Eray Tayfun. Neyse ki ciddi bir zarar olmadı. Ancak biz bu olaydan şikayetçiyiz. Saldırganlar oğlumun eski arkadaşları. Bizim yaklaşan düğünümüz var ancak onlar bu düğünü yapmamıza izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Cumartesi günü kına gecemiz var ve bu nedenle endişeliyiz." şeklinde konuştu.