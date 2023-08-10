Meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Şıho O., 61 yaşındaki eşi Ayla O. ile arasında çıkan tartışma talihsiz bir trajediye dönüştü. Tartışma esnasında Şıho O., evlerinde bulunan bir balta ile eşinin kafasına vurarak ona ciddi zarar verdi.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk yardımı yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Ancak ne yazık ki, kadının hayatı için verilen 12 günlük mücadele sonuçsuz kaldı ve kadın yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi olan Şıho O., olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, titiz bir takip ve araştırma sürecinin ardından şüpheli şahsı Hacıhalil köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan kayalık bir bölgede saklanırken yakaladı. Adıyaman'da gerçekleşen olayda, yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve yapılan değerlendirmelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.