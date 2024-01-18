Emekli kesimine yönelik ek zam duyurusu sonrasında şimdi de gözler, dul ve yetim maaşlarındaki güncellemelere çevrildi. Dul ve yetim maaşlarındaki yeni zamlı miktarlar netleşirken, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi ve SSK ile Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan zammın oranı yüzde 42,6 olarak belirlendi. Emekli kesimine yönelik yapılan bu açıklama, dul ve yetim aylıkları konusunu gündeme taşıdı.

2024 yılında geçerli olacak dul ve yetim maaşları, ölüm aylığı olarak bilinen bu ödemelerdeki değişiklikleri içeriyor. Yüzde 75 oranında aylık alan bir kişi için 7.500 TL, yüzde 50 oranındaki hissesi olan bir kişi için 5.000 TL ve yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş için ise 2.500 TL maaş farkı dahil olmak üzere yeni ödemeler yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı dul ve yetim maaşı ödemeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, önceki açıklamasında, "Son düzenleme çerçevesinde, Şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri, artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu güncellemelerle birlikte, dul ve yetim maaşlarının artışlı ödemeleri, Şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.