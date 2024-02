Görev yaptığı 3 dönemde hizmete sunduğu vizyon projelerle Osmangazi ilçesinin çehresini değiştiren Başkan Dündar, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 dönem kuralı bozularak 4 dönem için aday gösterildi. Yeni dönemde de Osmangazi ilçesine dev eserler kazandırmak için çalışmalara başlayan Başkan Dündar, ilçeyi sokak sokak gezerek yeni dönemde yapacağı projelerini anlatıp vatandaşlar destek istiyor.

Başkan Dündar’ın Haşimişcan Caddesi üzerinde yeni açtığı seçim ofisine yüzlerce kişi katılarak büyük bir sevgi gösterisindebulundu. Büyük bir kalabalık ve coşkuyla yapılan seçim ofisinin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, Önceki Dönem Adalet Bakan Yardımcısı, Zekeriya Birkan, AK Parti 23’üncü Dönem Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve vatandaşlar katıldı. Seçim ofisi açılışında coşkulu kalabalık tarafından Başkan Dündar’ın konuşması Osmangazi seninle gurur duyuyor sloganlarıyla sık sık kesildi.

“136 mahalle, 8 bin 500 cadde ve sokağımızda hizmet etmediğimiz nokta bırakmadık”

Yeni dönemde Osmangazi’ye büyük eserler kazandırmak için hazır olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, “Biz 2009 yılında göreve geldiğimizde vatandaşlarımızdan yetki ve güçle çalışmalarımıza başladık. 136 mahalle, 8 bin 500 cadde ve sokağımızda hizmet etmediğimiz nokta bırakmadık. En uç noktaya kadar giderek mahallemizdeki sorunları tespit ederek çözümler ürettik. Biz bu çözümleri üretirken biz her şeyi biliriz demedik. Vatandaşlarımız ne ister sıkıntıları nelerdir ve ne tür talepleri vardır bunları derleyip toparlayarak, teknik arkadaşlarımızla birlikte istek ve taleplere çözümler ürettik. Yaptığımız çözümlerde doğru sonuçlara ulaştık. Biz bir gün yapıp yaptığımız işi yarın bozmadık. Vatandaşlarımızın verdiği vergileri en yetkili ve verimli bir şekilde kullanarak israf yapmadan bütçemizi çarçur etmeden hizmete dönüştürdük. Bunun sonucunda yapılan hizmetler Bursa’yı Bursa dışına taşıdı. Panorama 1326 Fetih Müzemiz 136 ülkeden insanların geldiği bir mekan oldu. Bursa’yı dünyanın buluşma noktası haline getirdik. Osmangazi Atletizm Salonu Türkiye’nin tek en büyük kapalı atletizm salonu olma özelliğine sahip, uluslararası etkinliklerin yapıldığı bir mekanı Bursa’ya kazandırdık. Yaptığımız hizmetlerle Bursa’nın adı Türkiye ve dünyada konuşuluyor. Osmangazi Belediyesi, olarak yeni hizmete açtığımız Macera Bursa’yı kazandırdık. Hafta sonları Macera Bursa’nın bulunduğu alanda yoğunluktan araç park etmeye yer bulamıyoruz. Biz yaptığımız eserlerle şehrimize sahip çıkıyoruz. Yaptığımız kentsel dönüşümlerle Bursa’yı yeniliyoruz. Hamitler, Güneştepe, Soğanlı, Demirtaş ve Panayır bölgelerinde yeni dönüşümlerle depreme dayanıklı konutlar inşa ettik. Bugüne kadar Osmangazi’de 50 bin civarında daireye oturma izni verdik. 2009 yılından bugüne yapılmış 50 bin güvenli konut ürettik. Bu 4 kişilik bir aileden 200 bin kişilik nüfus eder. Bizler şehri yenilemeye devam ediyoruz” dedi.

“ Biz şehrimize Cumhurbaşkanımızda bize sahip çıktı”

Biz çok fazla alanda kamulaştırmalar yaparak yeşil alan, park ve meydanlar oluşturduklarını aktaran Dündar, “Buna örnek belediyemizin önünde Osmangazi Meydanı 40 dönümlük bir alan burası eski harabe halinde bir alandı. Şuanda Bursa’nın cazibe merkezi oldu. Geçtiğimiz gün bu meydanda bir konser gerçekleştirdik. Bu konserde 50 bin kişiyi bir araya getirdik. Meydanda önümüzdeki hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günü konserle devam edecek. Burası sıradan bir meydan değil birileri eleştirebilir orası gerçek bir kentsel dönüşüm, biz alanında uzman kişilere danışarak meydanı yaptık. İhtiyaçlar çerçevesinde meydanın altına 4 kat otopark inşa ettik. Otoparkın yüksekliği 4 metre 20 santim biz burayı çok amaçlı düşündük. Allah göstermesin her hangi bir afet durumunda orası bir sığınak olarak kullanılacak. Bu meydan gece gündüz açık olacak, vatandaşlarımız isteği üzerine dev bütçe ayırarak bu eseri bitirdik. Şehrimizi sağlam ve güvenli hale getiriyoruz. Bizler şehrimize sahip çıktık, biz şehrimize sahip çıktığımız için Cumhurbaşkanımızda bize sahip çıktı. Bize bu görevi sen devam edeceksin sen sürdüreceksin dedi, 3 dönem kuralını ortadan kaldırarak bizim için 3+1 yaptı. Biz hangi mahalleye gitsek vatandaşımızın bizlere olan sevgisi ve sahiplenmesini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Herkes Bursa’ya kazandırdığı eserlerden övgüyle bahsediyor”

Önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, ise “Başarıda tecrübe çok önemli bir unsurdur. Osmangazi Türkiye’nin bir çok ilinden daha büyük, önemli ve üretken bir ilçedir. Başkanımız Mustafa Dündar, göreve geldiği günden itibaren ilçenin hangi mahallesi ve sokağını ne hizmet ve sıkıntı var bunları bilerek çözüm üretiyor. Bana Bursa’ya gelen her insan Panorama 1326 Fetih Müzesini gördün mü diye soruyor. Herkes Mustafa başkanımızın Bursa’ya kazandırdığı eserlerden övgüyle bahsediyor, ben bu güzel eserleri kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bir başkana 4 dönem için görev veriliyorsa çok başarılıdır”

Ancak çok başaralı bir başkana 4 dönem için görev verileceğini belirten AK Parti 23’üncü dönem Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, “Benim bizzat şahit olduğumu bir olay var meclisteyken Cumhurbaşkanımız demişti ki aslında bir belediye başkanı 2 dönemde yapmak istediği bütün projeleri bitirebilir. Bu 2 dönem bile çok önemli bir zamandır. Cumhurbaşkanımız bir belediye başkanına 4 dönem için görev veriyorsa görev verilen belediye başkanımız çok başarılıdır ki 4 dönem için görev verilmiştir. Mustafa Başkanı yakından takip ediyoruz. Medya peşinden koşan bir arkadaşımız değil, medya onun peşinde koşuyor. Mustafa Başkan çok güzel işler yaptı. Osmangazi Osmangazi olalı harika hizmetlerle buluştu” dedi.

MHP İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, “Seçim ofisimizin açılışı inşallah hayırlara vesile olur. 31 Mart akşamı zaferimizi kutlamak için toplanırız” şeklinde konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, “Osmangazi teşkilatı olarak tüm gün Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Mustafa Dündar’la beraber sahadayız. 4 dönemde Osmangazi’mizi çok daha ileri yarınlara taşımak adına büyük mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelenin en büyük kahramanları buradaki teşkilat mensuplarıdır. Rabbim hepinizden razı olsun, inşallah ilk gün ki aşkla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA