Özellikle enerji fiyatlarında ciddi bir gerileme öngörülüyor. Banka, petrol fiyatlarının 2025’te son beş yılın en düşük noktasına ulaşacağını belirtirken; yatırımcıların gözdesi olan altının ise yeni rekorlara koşacağını tahmin ediyor.

Küresel ekonomideki zayıflama ve artan petrol arzının birleşimiyle birlikte emtia fiyatlarının, 2020’den bu yana görülmemiş seviyelere düşmesi bekleniyor. Dünya Bankası, bu gerilemenin kısa vadede küresel enflasyon baskılarını hafifletebileceğini, ancak gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme beklentilerini zayıflatabileceğini vurguluyor.

Rapora göre, emtia fiyatlarının 2025’te yüzde 12,4, 2026’da ise yüzde 4,8 oranında gerilemesi öngörülüyor. Her ne kadar nominal fiyatlar hâlâ pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyretse de, enflasyondan arındırılmış veriler fiyatların 2015–2019 ortalamasının altına ineceğini işaret ediyor.

Enerji fiyatlarında da sert bir düşüş öngörülüyor. 2025’te yüzde 17’nin üzerinde bir gerileme beklenirken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatının ortalama 64 dolara düşeceği, bu seviyenin 2026’da 60 dolara kadar ineceği tahmin ediliyor. Bu düşüşte elektrikli araç kullanımındaki artışın ve Çin'deki pazar dönüşümünün büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Gıda emtialarında da benzer bir eğilim göze çarpıyor. Dünya Bankası, 2025 yılında gıda fiyatlarının yüzde 7, 2026’da ise yüzde 0,9 oranında düşeceğini öngörüyor. Özellikle kırılgan ekonomilere sahip ülkelerdeki 170 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Bu gerilemenin, daralan insani yardım bütçeleri karşısında bir nebze rahatlama yaratabileceği de raporda yer alıyor.

Altın piyasası ise diğer varlık sınıflarından ayrışıyor. Jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlik ortamında güvenli liman arayışları altına ilgiyi artırıyor. Rapora göre, altın fiyatlarının 2026’da dengelenmeden önce bu yıl rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Altının önümüzdeki iki yıl boyunca, Kovid-19 öncesindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 150 üzerinde işlem göreceği öngörülüyor.

Öte yandan, sanayi metallerine yönelik talepteki zayıflama da dikkat çekiyor. Çin’in emlak sektöründe yaşanan yavaşlamanın ve artan ticaret gerilimlerinin etkisiyle, bu metallerin fiyatlarının önümüzdeki iki yılda düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

Dünya Bankası’nın raporu, küresel ekonomik dengeler üzerinde emtia piyasalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.