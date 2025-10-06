

Almanya uyruklu çiftçiler Heinz Bley (66) ve Friedrich Gernike (60), 2019 yılında “Barış Yolu ile 80 yıl önce Nasyonal Sosyalizm'den kurtuluşu anma” fikrini ortaya attı. Altı yıllık hazırlığın ardından projeyi hayata geçiren ikili, “Peace Bell Horse Trek to Jerusalem” (Kudüs’e Barış Çanı Yolculuğu) projesi kapsamında 8 Mayıs 2025’te Berlin’den yola çıktı.



151 gündür yolda olan çiftçiler, üç atın çektiği arabalarıyla Bursa’nın İnegöl ilçesinden geçti. Yol boyunca çeşitli şehirlerde insanlarla buluşan ikili, barış ve dostluk mesajı veriyor.



Amaçlarının savaşın acılarını unutturmamak ve dinler arası barışa katkı sağlamak olduğunu belirten Heinz Bley, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben Heinz ve arkadaşım Friedrich Gernike. Biz Berlin’de iki çiftçiyiz. Menzilimiz Kudüs. Atlarımızla bu uzun yolculuğu barış için yapıyoruz. Yanımızda dökümden yapılmış küçük bir çan var. Onu Kudüs’teki bir okula kendi ellerimizle teslim edeceğiz.”

Yolculuğun sonunda çiftçiler, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan çocukların birlikte öğrenim gördüğü “El Ele Okulu”nu (Hand in Hand School) ziyaret ederek Barış Çanı’nı orada bırakacak.