Bakan Kacır, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen model fabrika temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kacır, Türkiye’nin son 23 yılda yatırım, istihdam, üretim ve kalkınma hamleleriyle sanayi ve teknolojide güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. Kacır, sanayi sektöründe çalışan sayısının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldiğini, imalat sanayii katma değerinde dünya genelindeki payın iki katına çıktığını vurguladı. Pandemi sürecinde Türkiye’nin tedarik zincirlerindeki değişimi fırsata çevirdiğini belirten Kacır, "Pandemi öncesine kıyasla imalat sanayi üretim endeksi Almanya’da yüzde 9,4, İtalya’da yüzde 5, Fransa’da yüzde 3,4 gerideyken Türkiye’de yüzde 30 yükselmiş durumda" dedi.

Kacır, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını, yılın ilk dokuz ayında ise 200 milyar doları aştığını, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişildiğini açıkladı. Bakan Kacır, "Yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapımızı bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm atılımlarını hayata geçiriyoruz" diyerek model fabrikaların bu dönüşümün merkezinde olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde 10 model fabrikanın hizmet verdiğini belirten Kacır, bu merkezlerde bugüne kadar bin 542 firmada öğren-dönüş çalışması ve yalın proje uygulaması yapıldığını, 2 bin 700’ün üzerinde farkındalık eğitimi verildiğini söyledi.

Trakya Model Fabrika’nın 3 bin 700 metrekarelik alanda hizmet vereceğini belirten Kacır, hedeflerinin 2026 sonuna kadar fabrikayı tamamlayarak hizmete açmak olduğunu ifade etti. Tekirdağ sanayisinin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Kacır, son 23 yılda şehre 10 yeni organize sanayi bölgesi ve 2 endüstri bölgesi kazandırıldığını, OSB’lerde 140 binden fazla ilave istihdam oluşturulduğunu söyledi. Kacır, KOSGEB aracılığıyla Tekirdağlı KOBİ’lere 2 milyar 200 milyon liralık kaynak sağlandığını, yatırım teşvikleriyle 563 milyar liralık sabit yatırımın ve 109 bin 600’ün üzerinde istihdamın önünün açıldığını belirtti. Bakan Kacır, Yeni teşvik sistemiyle Tekirdağ’da yapılacak öncelikli yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının 1 yıl boyunca Bakanlıkça karşılanacağını, OSB’lerde gerçekleşecek yatırımlarda ise bu sürenin 2 yıla çıkacağını kaydetti. Kacır, ayrıca Tekirdağ’da yapılacak yatırımlarda 24 milyon liraya kadar finansman desteği, 10,13 puan faiz/kar payı desteği, yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ve yüzde 60 vergi indirimi sağlandığını söyledi. "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında Tekirdağ’da akıllı küçük ev aletleri üretimi, tıbbi araç gereç imalatı, tekstil makineleri imalatı ve 2 bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et işleme tesisi yatırımlarına 240 milyon liraya kadar finansman desteği sunulduğunu aktaran Bakan Kacır, "Trakya Bölgemizdeki işletmelerimizin ve KOBİ’lerimizin üretim süreçlerini verimli kılacak bir temeli hamdolsun Tekirdağ’da atıyoruz. Tekirdağ Model Fabrikamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.