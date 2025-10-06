Akkurt, "Baş ağrısı hayatımızın bir parçası olabilir ancak bazı durumlarda önemli bir hastalığın habercisi olabilir" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’nde Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, baş ağrısının hangi durumlarda ciddiye alınması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Bu belirtilere dikkat

"Baş ağrısının hayatımızın bir parçası olabilir ancak bazı durumlarda önemli bir hastalığın habercisi de olabilir" diyen Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Baş ağrısı toplumda çok sık görülen bir durumdur. Çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen yaygın bir sağlık sorunudur. Baş ağrısı çoğu zaman mevsim geçişleri, hava basıncı değişimleri, stres, yorgunluk veya uykusuzluk gibi geçici nedenlerle ortaya çıksa da; görme bulanıklığı, yürüme zorluğu, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı gibi sağlık sorunları gibi durumlar da beraberinde eşlik ediyorsa ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir" diye konuştu.

"Baş ağrısı, vücudun alarm sistemidir. Bu sesi duymak ve doğru şekilde değerlendirmek gerekir" diyen Opr. Dr. İbrahim Akkurt, şunları söyledi:

"Baş ağrısı türüne göre farklı belirtiler gösterebilir. Gerilim tipi ağrılar genellikle alın ve şakak bölgesinde baskı şeklinde hissedilirken, migren ağrıları zonklayıcı, tek taraflı ve ışığa hassasiyetle birlikte görülebilir. Küme tipi baş ağrıları ise göz çevresinde yoğun ve kısa süreli ağrılarla kendini gösterir. Ağrı üç günden uzun sürüyorsa veya başka belirtilerle birlikte görülüyorsa mutlaka uzman hekime başvurulması gerekmektedir."