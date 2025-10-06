Serebral palsili çocuklar, Esenler’in gururu Erokspor’un profesyonel futbolcularıyla sahaya çıkarak dostluk maçında top koşturdu. Walkerspor’un minik sporcuları, yetenekleri ve enerjileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların gözlerindeki ışıltı, mutlulukları ve heyecanları saha kenarındaki herkesi duygulandırdı. Eroksporlu futbolcuların sıcak ve içten ilgisi, bu anlamlı buluşmayı daha da özel kıldı. Minik sporcuların sahadaki performansı ise büyük alkış topladı. Etkinliğin sonunda çocuklara madalya takdim edildi. Bu anlarda tribünlerde duygusal anlar yaşanırken, ailelerin gözlerindeki gurur ve mutluluk görülmeye değerdi.

Kaynak: İHA