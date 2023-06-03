Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’ dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan yüzlerce Bursalı, daha sağlıklı bir yaşam ve çevre için pedal çevirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına altyapıdan çevreye kadar birçok alanda önemli projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporu daha geniş kitlelere yaymak, toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla farklı çalışmalara da imza atıyor. Bursa’yı bisiklet dostu bir şehir haline getirmek amacıyla şehir genelindeki bisiklet yollarını 220 km’ye kadar çıkartan Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında farklı bir etkinlik hazırladı. ‘Bisikletini al gel’ mottosuyla 7’den 70’e her yaş grubundan bisiklet severin buluştuğu programda, yüzlerce vatandaş Nilüfer Vadisi boyunca pedal çevirdi. Etkinliğe katılanlara bisiklet kaskı hediye edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da programa yerli ve milli aracımız Togg ile katıldı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca sporcular ve vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Başkan Aktaş, daha sonra etkinliğe katılanlarla sohbet etti.

YAŞAM BİÇİMİ OLMALI

Bisikletin sadece bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da her yaştan insanın bisiklet kullanmasını ve bisikletle ilgilenmesini arzuladığını dile getirdi. Bisiklet sporunu yaşlısından gencine, kadınından erkeğine kadar herkesin yapabileceğini belirten Başkan Aktaş, “Daha sağlıklı ve daha karbonsuz bir hayat için bisikleti sadece bir ulaşım aracı veya bir spor olarak görmemeliyiz. Bir yaşam biçimi olarak benimsemeliyiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla hazırladığımız bu programda bu mesajı vermek istedik. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan da bisiklet yollarını arttırmaya çalışıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.