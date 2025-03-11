Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyeler de 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak, muhalefet partileri yapılan zamların yetersiz olduğunu ve bu maaşlarla geçinmenin imkansız hale geldiğini belirterek düzenlemeleri eleştirdi.

2024 "Emekliler Yılı" İlan Edilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan edilirken, DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, geçen yılın emekliler için ekonomik açıdan son derece zorlu geçtiğini ve 2025'in daha da kötü olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, emekli maaşlarında önemli artışlar yapıldığını ancak yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığının bu zamların etkisini azalttığını vurguladı.

Hollanda Zirvede, Türkiye Son Sıralarda

ABD merkezli danışmanlık şirketi Mercer ve CFA Institute tarafından hazırlanan Küresel Emeklilik Endeksi’ne göre, en iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler sırasıyla Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail olurken, Türkiye listenin en alt sıralarında yer aldı.

Türkiye, dünya genelinde emeklilik sistemlerini değerlendiren Küresel Emeklilik Endeksi'nde geriye düşerek sondan dördüncü sıraya yerleşti. Türkiye'nin puanı yıllar içinde bir miktar yükselirken sıralamadaki yeri pek değişmedi. İlk olarak 2019'da endekse dahil edilen Türkiye, o yıl da 37 ülke arasında sondan üçüncüydü.