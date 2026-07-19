Yaşları 17 ile 21 arasında değişen; Endonezya, Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, Belçika, İtalya, Finlandiya, Almanya, İspanya, Avusturya, Litvanya, Norveç ve Türkiye'den gelen 25 kültür elçisi genç, Bursa'daki HasTavuk firmasını ziyaret edip yumurta şeklinde içli köfte yapmayı öğrendi.

Şef eşliğinde mutfağa girip içki köfte yaptılar

Ziyaretin en renkli ve heyecanlı anları HasTavuk mutfağında yaşandı. Türk mutfağının zenginliğini ve gastronomi kültürünü gençlere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, HasTavuk lezzetlerinin usta temsilcisi Şef Enis Yılmaz liderliğinde özel bir workshop gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen gençler, usta aşçılarla birlikte mutfağa girerek Türk gastronomisinin en özel ve yapımı ustalık gerektiren lezzetlerinden biri olan içli köfte yapmayı öğrendiler.

Kültürlerarası lezzet köprüsü

Kendi elleriyle içli köftelere şekil veren, harçlarını hazırlayıp içlerini dolduran yabancı gençler, hem haşlama hem de kızartma tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlediler. Geleneksel Türk misafirperverliğinin ve kültür alışverişinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinlikte, gençlerin el emeğiyle hazırladığı içli köfteler büyük bir beğeniyle pişirildi. Workshop sonunda kendi hazırladıkları bu eşsiz lezzeti afiyetle tadan gençler, Türk mutfağına olan hayranlıklarını dile getirdiler.

Ziyaret sonunda çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir çevre etkinliği gerçekleştirildi. 15 farklı ülkeden gelen 25 genç, HasTavuk merkezinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Toprağa can suyu veren gençler, diktikleri fidanlarla Türkiye'de köklü dostluk izleri bıraktılar. HasTavuk'a ait bölgede ekili ayçiçek tarlasını da ziyaret eden yabancı gençler gündöndüler arasında sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirip selfie yaptılar.

Firma olarak sektörel başarının yanı sıra Türk kültürünü, örf ve adetlerini dünya gençliğine tanıtarak ülkeler arası dostluk köprüleri kurmaya ve sosyal sorumluluk vizyonuyla gençleri desteklemeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer,

'Yurt dışından bu sene çok farklı ülkelerden bir çok öğrencimiz geldi. Dünya barışına katkı sağlamaları için gençlerin bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Bu tür etkinlikler ülkemizin yurtdışında tanınmasında da çok faydalı oluyor. Şefimizin desteğiyle bu gün gençlerimiz içli köfteyi kendi elleriyle yapıp afiyetle yiyecekler' dedi. Yabancı gençler de organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.