Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim kapsamında kamuya ait alanlara bırakılan masa, sandalye, teşhir ürünleri ve çeşitli malzemeler kaldırılırken, kurallara aykırı uygulamalara yasal işlem uygulandı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kamu alanlarının işgal edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla önceki akşam kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bazı işletmeler tarafından kamuya ait kaldırım ve yol üzerine bırakılan masa, sandalye, teşhir ürünleri ve çeşitli malzemeler tek tek kaldırıldı. Ekipler, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen işgallere karşı mevzuat çerçevesinde işlem yaparken, işletme sahiplerine de kamu alanlarının izinsiz kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Karacabey Belediyesi yetkilileri, özellikle engelli bireyler, yaşlılar, çocuklu aileler ve yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi için bu tür denetimlerin belirli aralıklarla değil, düzenli ve kesintisiz olarak sürdürüleceğini vurguladı. Zabıta ekiplerinin ilçe merkezinin yanı sıra farklı mahallelerde de benzer uygulamalar gerçekleştireceği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kamuya ait alanların herkesin ortak kullanımına açık olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın güvenli, düzenli ve rahat bir kent ortamında yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Kaldırımlar ve yollar hiçbir kişi ya da işletmenin özel kullanım alanı değildir. Bu nedenle hem yayaların hem de araç sürücülerinin güvenliğini tehdit eden yol ve kaldırım işgallerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek, kurallara aykırı uygulamalara gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Esnafımızdan da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Karacabey oluşturmaktır.' ifadelerine yer verdi.

Karacabey Belediyesi, kent düzenini korumaya yönelik denetimlerin önümüzdeki süreçte de farklı noktalarda devam edeceğini bildirirken, vatandaşlardan da kamu alanlarının korunması konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.