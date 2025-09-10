Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenecek.

Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, 13 Eylül’de serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Serbest stilde 326 güreşçi mindere çıkacak ve aralarında ikisi altın madalya olmak üzere Paris Olimpiyatları’nda madalya kazanan 12 sporcu da yer alacak. Grekoromen stil müsabakaları 19-21 ise Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 306 güreşçi mücadele edecek. Kadınlar müsabakaları da 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak ve toplam 230 güreşçi mindere çıkacak.

Türkiye’nin 3 stilde 10’ar sporcuyla temsil edileceği Dünya Güreş Şampiyonası’nda yer alacak sporcular ve teknik kadro şu şekilde:

Serbest Stil

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Teknik Ekip

Teknik Direktör - İshak Irbaıkhanov

Antrenör - Levent Kaleli

Antrenör - Tevfik Keleş

Antrenör - Servet Coşkun

Antrenör - Batuhan Demirçin

Masör - Osman Köse

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Elmira Yasin

Teknik Ekip

Teknik Direktör - Efraim Kahraman

Antrenör - Hakkı Gürel

Antrenör - Ayhan Sucu

Antrenör - Namık Korkmaz

Masöz - Tuğba Deniz

Grekoromen Stil

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Hasan Berk Kılınç

97 kilo: Abdulkadir Çebi

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Teknik Ekip

Teknik Direktör - Muttalip Yerlikaya

Antrenör - Yüksel Seçkin Saruhan

Antrenör - Şaban Donat

Antrenör - Yusuf Düzer

Antrenör - Atakan Yüksel

Masör - Hakan Başar