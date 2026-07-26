Albatros Sahili'nden başlayan kortej yürüyüşünde, 62 ülkeden festivale katılan 650 kültür ve sanat elçisi, ülkelerine özgü geleneksel kıyafetleri ve müzikleriyle Büyükçekmece sokaklarını adeta açık hava festivaline dönüştürdü. Dans gösterileri, müzik performansları ve farklı kültürlerin sergilendiği kortej boyunca vatandaşlar korteje yoğun ilgi gösterirken, festival coşkusu ilçe genelinde hissedildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte barış, kardeşlik ve birlikte yaşam kültürünün evrensel mesajı ön plana çıktı. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden kültür ve sanat topluluklarını bir araya getiren Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan geleneksel kortej, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Programda bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, '27. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür Festivalimizi Taksim Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk koyarak başlattık. Muhteşem bir kortej yürüyüşümüz var, muhteşem bir festival olacak ve tüm İstanbulluları bu festivale davet ediyoruz' dedi