Beykoz Riva Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl durumda bulunan, çevre kirliliği ve asayiş sorunlarıyla gündeme gelen, kamuoyunda 'Metruk Otel' olarak bilinen yapının yıkımına başlandı. Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar havadan görüntülenirken, alanda gelecekte gençlik kampı ve spor tesislerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Riva Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda olan ve zamanla çevre sakinlerinin şikayetlerine konu olan metruk otelde iş makineleriyle yıkım çalışmaları başlatıldı. Bölge için risk oluşturan yapının ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar drone ile havadan da görüntülendi.

'Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik merkezi haline getireceğiz'

Yıkım çalışmalarını değerlendiren Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, 'Burası çok uzun yıllardır sahipsiz kalan, metruk otel diye adlandırdığımız otel aslında. Bizim de burayla ilgili bir hayalimiz var. Öncelikle yıkılması ve bu pisliğin ortadan kalkmasıydı. Sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber buraya çok güzel bir gençlik kampı hayal ediyoruz. Riva'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Bu kadar atıl ve kötü durumda kalmasından hiç hoşnut değildik. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik merkezi haline getireceğiz ve Riva'yı sporun merkezi haline getireceğiz. Bugün de yıkım yaparak aslında hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz' dedi.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın yeniden düzenlenerek gençlere yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir merkeze dönüştürülmesinin planlandığı öğrenildi.