Kocaeli Gündem Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar'ın ağabeyi Savaş Çakar'ın naaşı, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sürecinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailesi vasıtasıyla Kocaeli'nin Derince ilçesine nakledilen Çakar için Çenesuyu Gülerevler Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi. Basın mensubu Abbas Çakar ile aile fertleri taziyeleri kabul etti. Savaş Çakar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne defnedildi.

Ne olmuştu?

"Mv Reyhan Sarı" isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a boşaltmak üzere seyirdeyken Novorossiysk açıklarında hedef alınmıştı. Silahsız insansız hava aracıyla gerçekleştirilen taarruz neticesinde makine dairesinde çalışan Savaş Çakar vefat etmiş, 2 personel de yaralanmıştı.