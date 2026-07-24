Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’nde 74 bin metrekarelik sahada tasarlanan ‘Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nın inşasına Nisan 2026’da başlandı. Şahin Biba yönetimindeki 100 günde Büyükşehir Belediyesi kadrolarının yoğun mesaisiyle projede fiziki ilerleme yüzdesi yüzde 40’ın ötesine taşındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Nisan 2027 tarihinde bitirilmesi öngörülen ve 7 bin sahipsiz sokak hayvanına yuva olması amaçlanan ‘Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nda teknik tetkiklerde bulundu.

100 günde yüzde 40 fiziki gerçekleşme

Belediye bürokratlarının eşlik ettiği gezide Başkan Vekili Şahin Biba, proje hususunda ilgili birim yetkililerinden malumat aldı. Proje sahasında yaptığı gözlem sonrasında açıklama yapan Başkan Vekili Biba, "Hayvan Barınağımız yaklaşık 75 bin metrekare üzerinde yaklaşan 7 bin hayvan kapasitesine sahip olacak devasa bir barınak. Bursa’mıza hizmet edecek. Şu anda yüzde 40’ına gelmiş durumdayız. Hedefimiz gelecek sene nisan-mayıs aylarında bitirmek" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanı kabulüne başlandı

‘Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nda bitirilen kısımlarda misafir edilmek üzere sokak hayvanı kabulüne başlandığını bildiren Başkan Vekili Biba, "Şu an itibarıyla hayvan almaya başladık. Lakin idari binasında yer alacak olan hayvan bakım, müşahede alanları, laboratuvar ve ameliyathane gibi kısımları da tamamladıktan sonra burası tam anlamıyla hizmete açılmış olacak. Bursa’mıza hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Yönetmeliğe uygun doğal yaşam alanı

Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de neşredilen ‘Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ çerçevesinde Bursa’da halk sağlığı ve hayvan refahına katkı sunacak tesisin etrafını tamamen çevreledi. Yönetmelik kapsamında hayvan adediyle orantılı kulübe ve korunaklı kapalı alanların bulunduğu bölümler tesis edildi. Hayvanların birbirine ya da insanlara zarar vermesini önleyecek yapısal ve idari önlemler alındı.