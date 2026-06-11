Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda, saat farkı nedeniyle karşılaşmaları canlı izleme imkanı bulamayan futbolseverler, Tivibu GO'nun sunduğu gelişmiş özelliklerden yararlanabilecek.

'Her Yerden İzle' özelliği sayesinde kullanıcılar, akıllı telefon ve tabletlerine yükledikleri Tivibu GO uygulaması üzerinden mobil internet erişiminin bulunduğu her noktada maçları takip edebilecek. Yayın sırasında kaçırılan bölümler ise 'Geri Al İzle' özelliğiyle program yayında olduğu sürece yeniden izlenebilecek.

Öte yandan 'Kaydet İzle' özelliği sayesinde maçlar ve programlar daha sonra izlenmek üzere kaydedilebilecek. Kaydedilen içerikler 90 gün boyunca Tivibu hesaplarında saklanırken, kullanıcılar toplam 6 bin dakikalık kayıt hakkından faydalanabilecek.

Türk Telekom, Dünya Kupası süresince sunduğu kampanya kapsamında mobil müşterilerine Tivibu GO üzerinden tüm maçları internet kotalarından düşmeden izleme imkanı sağlayacak. Türk Telekom, futbolseverlerin turnuva heyecanını zaman ve mekan sınırı olmadan yaşayabilmesini hedefliyor.