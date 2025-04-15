Şirket, ürünün kullanıcıdan ayrıldığında bile çalışabildiğini kaydetti.

İngiltere merkezli Open Bionics şirketi engelli bireyler için tasarladığı yeni biyonik el ile çığır açan bir inovasyona imza attı. Şirket, dünyada bir ilki gerçekleştirerek kablosuz ve kullanıcıdan ayrıldığında bile çalışmaya devam edebilen biyonik el geliştirdi.

Independent’ın haberine göre, Open Bionics'in kurucu ortağı ve CEO'su Samantha Payne, biyonik eli tanıtmak için yaptığı açıklamada, Ürün, önde gelen biyonik ellerden iki kat daha hızlı ve iki kat daha güçlü olmasının yanı sıra su geçirmez ve kablosuz.’’ ifadelerinde bulundu. Payne, şimdiye kadar üretilen tüm ürünlerin arasındaki en hafif biyonik eli tasarladıklarını da kaydetti.

"Bu, sektör için büyük bir değişim adımı" diyen Payne, biyonik eli "bilimkurgudan fırlamış gibi" şeklinde tanımladı.

MyoPods adı verilen kablosuz EMG elektrotlarını kullanan cihaz, ampute kişinin kolunun üstünde duruyor ve kas sinyallerini okuyor. Daha sonra bu sinyallerle biyonik parmaklara hareket komutu veriyor.

BU MODEL RAKİPSİZ

Son 9 yıldır Open Bionics tarafından geliştirilen biyonik kolları kullanan 19 yaşındaki Tilly Lockey, menenjit yüzünden küçükken iki elini de kaybetmişti.Lockey, geri bildirimleriyle geliştirilmesine yardımcı olduğu son modelin işlevsellik ve teknoloji açısından rakipsiz olduğunu söyledi. The Independent'e konuşan Lockey, şu ifadeleri kullandı: "Kollar çok daha güçlü. Kendi elimi çıkarabiliyorum ve soketimdeki kablosuz sensörler aracılığıyla onu kontrol ederek bir masanın üzerinden sürünmesini ve bana geri dönmesini sağlayabiliyorum. Artık bileklerini 360 derece döndürebildiğini söyleyen Lockey, "Gerçekten de bunu yapabilen başka bir kol yok" diye ekledi.