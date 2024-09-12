Dünya Türk Birliği Genel Başkan Danışmanı Gazeteci Enver Güler’den 12 Eylül mesajı: “12 Eylül’de Türk milletinin demokratik tercihi ayaklar altına alındı”ANKARA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Genel merkezi 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dünya Türk Birliği Genel Başkan Danışmanı Gazeteci Enver Güler Mesajında, 12 Eylül askeri darbesinin Türk demokrasisinde açtığı derin yaraların uzun yıllar devam ettiğini belirtti, Güler, “Gerekçesi ne olursa olsun, millet iradesini ayaklar altına bütün darbeler, demokratik süreci kesintiye uğratan en büyük ihanet girişimleridir. Milletimizin özgür iradesi ve tasarrufuyla seçilen demokratik hükümetleri silah gücüyle devirmek, Türk milletinin tercihlerinin ayaklar altına alınması, değersizleştirilmesi ve itibarsızlaştırılması dolayısıyla en hain girişimler olarak değerlendirilmelidir.” dedi.

“YARGISIZ İNFAZLAR VE AĞIR İŞKENCELER YAŞANDI”

Bütün vatandaşların 12 Eylül askeri darbesini bugün nefretle ve öfkeyle hatırladığına dikkat çeken Güler, “Emperyalist güçlerin yurtiçindeki taşeronlarının gaddarca hayata geçirdiği 12 Eylül askeri darbesinde anayasa ve kanunlar çiğnenerek yüzbinlerce vatan evladı ağır işkencelerden geçirilmiş ve bazılarının da hayatına yargısız infazlarla son verilmiştir. Maalesef, halkımıza reva görülen ağır işkenceler, baskılar ve diğer insan hakları ihlâllerinin açtığı derin izler hâlâ daha canlılığını korumaktadır. Cuntacıların gaddarca uygulamalarına maruz kalan vatandaşlarımızın yanı sıra bütün vatandaşlarımız da bugün, 12 Eylül darbesini nefretle ve öfkeyle hatırlamaktadır. Anayasayı çiğneyerek devlet idaresini kendi tekeline askeri cuntanın keyfi ve acımasız uygulamaları Türk demokrasisinde telafisi mümkün olmayan ve uzun yıllar devam eden yaralar açmıştır.” sözlerine yer verdi.

“EMPERYALİSTLERİN YURT İÇİNDEKİ TAŞERONLARI”

Darbeci zihniyetin Türk demokrasisi üstünde adeta Demokles’in kılıcı gibi uzun yıllar varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Dünya Türk Birliği Genel Başkan Danışmanı Gazeteci Enver Güler, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “12 Eylül ve benzeri cunta darbeleri, demokratik yaşama geçtiğimiz 1950 seçimlerinden itibaren Türk demokrasisinin üstünde uzun yıllar adeta Demokles’in kılıcı gibi varlığını sürdürmüştür. Ülke ve millet menfaatini hiçe sayan; 27 Mayıs darbesi, 12 Mart 1970 muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat post modern darbesi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimlerinin ortak noktası, emperyalist güçlerin yurt içindeki taşeronları tarafından gerçekleştirilmiş olmalarıdır. Türk milletinin hiçbir zaman tasvip etmediği ve asla onay vermediği darbelerden en büyük zararı yine Türk milletin kendisi görmüştür. O nedenledir ki, bütün darbelerden en büyük zararı gören Türk milleti en son yaşadığımız 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminde sokaklara dökülerek, canı pahasına da olsa da darbecilere geçit vermemiştir ve bundan sonra da bu yollara tevessül edenlere geçit vermeyecektir. Sözlerime burada son verirken gerekçesi ne olursa olsun ve kim tarafından yapılarsa yapılsın bütün darbeleri lanetleyerek, 12 Eylül ve benzeri darbelerin bir daha yaşanmamasını diliyorum. 12 Eylül darbesinde yaşamlarını yitiren bütün vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”