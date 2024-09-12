Kocaeli’de ters yöne giren otomobilin, 11 kişinin içinde bulunduğu araçla kafa kafaya çarpışması neticesinde 10 kişinin yaralandığı, hamile kadın ile 43 aylık bebeğinin ölümüne ilişkin ilk dava görüldü. Sanık yanlışlıkla ters yöne girdiğini söylerken müşteki Hüseyin Elsaid de sanıktan şikayetçi oldu. Araçta 3 eşi ve çocukları ile birlikte 11 kişi olduğunu söyleyen Elsaid, "Hamile eşim ve 4 aylık bebeğimiz hayatını kaybetti. Ayrıca diğer eşim de düşük yaptı" dedi.

Kaza, 7 Kasım 2023 tarihinde D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde giden Salih E.E. (24) idaresindeki 34 HB 3302 Honda marka otomobil ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid (37) hakimiyetindeki 41 AJR 709 plakalı Ford marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 aylık bebek Vetin Elsaid ve 2 aylık hamile olan Fatma Alzibid (30) hayatını kaybetti. Aralarında sürücülerin ve 5 çocuğun bulunduğu 10 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişinin olduğu öğrenildi.

"Yanlışlıkla ters yola girdim"

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Salih E.E., müştekiler, tercüman ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin konuşan tutuklu sanık Salih E.E., "Aileye öncelikle başsağlığı diliyorum. Olay tarihinde anneme ait arabayı alarak sahile gitmek istedim. O çevreye yeni taşındığı için yolu iyi bilmiyordum. Yanlışlıkla ters yola girdim. Sonrasında da bir anda araç karşıdan geldi ve kaza meydana geldi. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Girdiğim yolun ters olduğunu bilmiyordum. Karşıdan gelen araçta yoktu, fark edemedim. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Fatma 1.5-2 aylık hamileydi. Ayrıca onunla ortak bebeğimiz olan 4 aylık çocuğumuzda hayatını kaybetti"

Tüm katılan ve müştekiler sanıktan şikayetçi olurken Hüseyin Elsaid de "Aracı ben kullanıyordum. Ters yönden gelen aracı fark ettim ve sağ tarafa kaçmaya çalıştım ancak bahse konu araç bize çarptı ve kaza meydana geldi. Araçta 5 çocuğum, 3 eşim ve 2 yeğenim vardı. Toplamda 4 eşim var. Vefat eden eşim Fatma 1.5-2 aylık hamileydi. Ayrıca onunla ortak bebeğimiz olan 4 aylık çocuğumuzda hayatını kaybetti. Diğer eşim Naval ise düşük yaptı" şeklinde konuştu.

"Kaza sebebiyle düşük yaptım"

Sanıktan şikayetçi olan Naval Cahvani, "Aracı eşim Hüseyin kullanıyordu. Ben sağ ön koltukta oturuyordum. Bir anda kaza meydana geldi, nasıl oldu anlayamadım. Sanıktan şikayetçiyim. Kaza sebebiyle düşük yaptım. Sonradan yeniden hamile kaldım, o çocuğumda düştü. Bu olay nedeniyle ciddi zarar gördüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.