Modern tiyatronun tanınmış oyuncularından Şükrü Veysel Alankaya'nın etkileyici performansıyla sahnelenen Palto, Gogol’ün Rusya’sının soğukluğunu, kötülüklerini, çarpıklıklarını ve gülünç yanlarını sergileyen bir hikayeyi anlatıyor. Oyunda, paltosunu kaybeden küçük bir memurun (AkakiyAkakiyeviç) üzüntüden ölmesi konu alınıyor. Oyunun ana karakterleri, oyuncunun üstün yeteneğiyle hayat bulurken, kürk palto sadece bir eşya değil, sahnede başlı başına bir karakter olarak yer alıyor.

İZMİR’E ÖZEL TEMSİL

Bugüne kadar Türkiye genelinde onlarca ilde, 200’den fazla büyük organizasyonda sahnelenen Palto, çok sayıda festivalin de konuğu oldu. 60 dakika ve tek perdelik oyun, yer yer izleyicilerle de interaktif bir şekilde ilerlerken, 9 yaş ve üzerindeki herkese hitap eden diliyle de dikkat çekiyor.

EVL Sanat’ın Büyük Türkiye Turnesi kapsamında, İzmir’de Palto’nun 10. sezonuna özel olarak bir temsil düzenlenirken, sezon içinde tekrarı olmayacak bu etkinlik kentin kültür sanat hayatı açısından da büyük bir değer taşıyor. Tiyatro duayenleri tarafından övgüyle karşılanan ve edebi eserlere ilgi duyan herkesin izlemesi gerektiği belirtilen Palto, 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 20:00’de Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin biletleri ise Biletinial, Biletix ve Bubilet platformlarından kolaylıkla temin edilebiliyor.