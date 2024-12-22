Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 oranında azaldığını duyurdu.
Yetkisiz çakar kullanımını önlemeye yönelik getirilen düzenlemelerle cezalar önemli ölçüde artırıldı. Yeni kanun kapsamında:
- Yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanıyor.
- Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün trafikten men ediliyor.
- Tekrarlanan ihlallerde, ceza miktarı 192.000 TL’ye çıkarılırken, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıyor ve araç aynı süreyle trafikten men ediliyor.
- Mevzuata aykırı olarak araçlara takılan çakar cihazlarına el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar veriliyor.
Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında yoğun denetimlere devam etti. Bu süreçte 2 milyon 764 bin 210 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller tespit edildi. Denetimler sonucunda:
- Hız ihlali yapan 110 bin 333,
- Periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 259,
- Emniyet kemeri takmayan 22 bin 52,
- Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 12 bin 306,
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ