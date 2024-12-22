Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 oranında azaldığını duyurdu.

Yetkisiz çakar kullanımını önlemeye yönelik getirilen düzenlemelerle cezalar önemli ölçüde artırıldı. Yeni kanun kapsamında:

Yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanıyor.

Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün trafikten men ediliyor.

Tekrarlanan ihlallerde, ceza miktarı 192.000 TL’ye çıkarılırken, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıyor ve araç aynı süreyle trafikten men ediliyor.

Mevzuata aykırı olarak araçlara takılan çakar cihazlarına el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar veriliyor.

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında yoğun denetimlere devam etti. Bu süreçte 2 milyon 764 bin 210 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller tespit edildi. Denetimler sonucunda:

Hız ihlali yapan 110 bin 333,

Periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 259,

Emniyet kemeri takmayan 22 bin 52,

Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 12 bin 306,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 sürücü hakkında işlem yapıldı.