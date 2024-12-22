Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 oranında azaldığını duyurdu.

Yetkisiz çakar kullanımını önlemeye yönelik getirilen düzenlemelerle cezalar önemli ölçüde artırıldı. Yeni kanun kapsamında:

  • Yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanıyor.
  • Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün trafikten men ediliyor.
  • Tekrarlanan ihlallerde, ceza miktarı 192.000 TL’ye çıkarılırken, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıyor ve araç aynı süreyle trafikten men ediliyor.
  • Mevzuata aykırı olarak araçlara takılan çakar cihazlarına el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar veriliyor.

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında yoğun denetimlere devam etti. Bu süreçte 2 milyon 764 bin 210 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller tespit edildi. Denetimler sonucunda:

  • Hız ihlali yapan 110 bin 333,
  • Periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 259,
  • Emniyet kemeri takmayan 22 bin 52,
  • Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 12 bin 306,
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 sürücü hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ