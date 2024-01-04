“Dünyanın en büyük adası hangisi” sorusunu cevaplamadan önce, “ada” kelimesi Cambridge sözlüğüne göre kısaca, tamamen suyla çevrili kara parçası demektir ve her tür su kütlesinde olabilirler (bir okyanus, deniz, göl ve hatta bir nehir).

Bu bilgiye dayanarak gezegenimizde milyonlarca ada olduğunu varsayabiliriz. Bunların hepsini bilmek gerçekten zor olsa da, en azından yüzölçümü olarak dünyanın en büyük adası ve diğer büyük adaların sıralamasını listeleyebiliriz. Adalar, genellikle bir “doğaya kaçış” veya lüks duygusu uyandırdıkları için yıllardır daha çok tatiller için tercih edilir. Doğal güzellikleri, kendilerine has bitki örtüsü, faunası ve hareketli şehirlere yakınlığıyla bu büyük adalar, “gidilecek yerler” listenizde mutlaka yer almalı. Öyleyse gelin ve bizimle dünyanın en büyük adalarını keşfetmeye hazır olun.

Dünyanın En Büyük Adası Neresidir

Grönland

Yeni Gine

Borneo Adası

Madagaskar

Baffin Adası

Sumatra Adası

Honshu Adası

Victoria Adası

İngiltere

Ellesmere Adası

Grönland – (2.130.800 kilometre kare)

Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Atlantik ve Arktik Okyanusları arasında yer alıyor. Danimarka topraklarındaki bu özerk ülke, soğuk yazlar ve çok soğuk kışlar ile oldukça sert bir iklime sahiptir. Arazinin yüzde 80’inden fazlası buzullarla kaplı olduğu için ada, dünyanın en az nüfuslu bölgesidir ve muhteşem derin fiyortları, yüzen buzdağları, balina gözlemciliği, farklı yerel kültürü, yapay kış sporları ve trekking bölgeleriyle ünlüdür. Ülke jeopolitik olarak Kuzey Amerika kıtasının bir parçası olsa da, ada Avrupa’nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

Yeni Gine – (785.753 kilometre kare)

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Yeni Gine, Grönland’dan sonra dünyanın en büyük ikinci adasıdır. Doğuda Papua Yeni Gine ve batıda Endonezya arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür ve her iki ülke tarafından ortak olarak yönetilmektedir. Bu ada, 2 bin kilometre uzunluğunda ve 650 kilometre genişliğindedir ve her iki tarafta sahil şeridi, yıl boyunca mükemmele yakın hava koşullarına sahip mükemmel dalış noktaları sunar. Buradaki dalgaların altında bulunan biyoçeşitlilik, renkli mercan ve balık çeşitleri oldukça fazla ve bölgeye özeldir. Dalış yaparken, keşfedilmeyi bekleyen 2.Dünya Savaşından kalma uçak enkazları ve gemi enkazlarını görmek olasıdır ve bazı parçalar da ek olarak müzelerde sergilenmektedir.

Borneo Adası – (748.168 kilometrekare)

Bu dev engebeli ada, Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alır ve Endonezya, Malezya ve Brunei olmak üzere üç ülkeden oluşur. Bununla birlikte, yaklaşık yüzde 73 ile büyük çoğunluk Endonezya’ya bağlıdır. Dünyanın en büyük üçüncü adası olan Güneydoğu Asya’nın Malay Takımadalarında bulunan Borneo, dünyadaki en eski yağmur ormanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Ada, plajları, ormanları ve çevresindeki sulardaki egzotik ve nadir yaban hayatı ile tanınır. İlginç bir şekilde, Güneydoğu Asya’daki en yüksek tepe olan Kinabalu Dağı, Borneo’da bulunuyor.

Madagaskar – (587.713 kilometre kare)

Afrika’nın doğu kıyısında, Hint Okyanusu’nda yer alan bu devasa ada ülkesi, dünyanın en büyük 4. adasıdır. Bu inanılmaz çeşitlere ev sahipliği yapan ada, yaklaşık 88 milyon yıl önce Hint yarımadasından ayrılarak ortaya çıktı. Madagaskar, binlerce eşsiz bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır; hatta Madagaskar’daki 250.000 hayvan türünün yüzde 70’i dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmuyor. Benzer şekilde, Madagaskar’daki 14.000 farklı bitki türünün yüzde 90’ı da bu adaya özgüdür.

Baffin Adası – (507.451 kilometre kare)

Kanada’nın en büyük adası olan Baffin Adası, Nunavut bölgesinde yer almaktadır. Kuzey Kutbu takımadalarında bulunan, dünyanın en büyük beşinci adasıdır, fiyortları ve tatlı su gölleri ile bilinir. Adanın çoğu Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer aldığından, yıllık ortalama -8 santigrat derece sıcaklığa sahiptir. Ada ayrıca kutup ayıları, kutup kurtları ve lemmings (bir kemirgen türü) gibi çok sayıda memeliye ev sahipliği yapmaktadır.

Sumatra Adası – (473.481 kilometre kare)

Endonezya’nın en büyük ikinci ve dünyanın en büyük adaları listesinde altıncı olan Sumatra, Java’nın batısında ve Hint Okyanusu’nun kuzeydoğusundaki Malay Yarımadası’nın güneyinde yer almaktadır. Ekvatorun iki yanında bulunan ada, Hint-Avustralya ve Avrasya tektonik plakalarının yitim bölgesinde konumlandığı için yüksek şiddetli depremlere ve tsunamilere meyilli bir bölgedir. Ada, engebeli tropikal arazisi, nesli tükenmekte olan vahşi yaşamı, için için yanan yanardağları ve zengin ormanları ile tanınır. Sumatra kaplanı, Sumatra orangutanı, Sumatra gergedanı ve Sumatra yer guguğu gibi kritik derecede tehlike altındaki bazı türlerin de bu adada yaşadığını belirtelim.

Honshu Adası – (225.800 kilometre kare)

Pasifik Okyanusu ile Japonya Denizi arasında yer alan Honshu Adası, Japonya’nın anakarasının bir parçası olarak kabul edilir. Aynı zamanda Japonya’nın dört adasının en büyüğüdür ve ülkenin bazı büyük şehirlerine ve kültürel alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en büyük adaları arasında Honshu, dünyanın en kalabalık adası olarak biliniyor. Doğu kıyısında, Japon başkenti ve neredeyse 38 milyon insanı barındıran mega şehir Tokyo bulunuyor. Tokyo’nun güneybatısında, ikonik, karla kaplı bir yanardağ olan Fuji Dağı’nın yanı sıra en büyük gölü Biwa Gölü bulunmaktadır.

Victoria Adası – (217.291 kilometre kare)

Kanada Arktik Takımadaları’ndaki en büyük ikinci ada olan Victoria, tamamen Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan adalar içerisinde, dünyanın en büyük adasıdır. Kanada’nın Nunavut ve Kuzeybatı bölgeleri arasındaki sınırı aşan bu büyüleyici ada, İngiltere ve İskoçya’nın birleşimi kadar büyüktür, ancak Kanada Arktik Bölgesi’ndeki adalar içerisinde ikinci sıradadır.

İngiltere – (209.331 kilometrekare)

Avrupa kıtasının kuzeybatısında bulunan Büyük Britanya, dünyanın dokuzuncu en büyük adasıdır ve Birleşik Krallık’taki en büyük adadır. Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük adasıdır ve İngiliz Kanalı / Kuzey Denizi ile Avrupa anakarasından ayrılmıştır. Birleşik Krallık’ın bir parçası olan İngiltere, İskoçya ve Galler’in özerk bölgelerini kapsar. 1.000 ada ve adacıkla çevrili olan Büyük Britanya, Avrupa’nın en kalabalık bölgesidir. İnişli çıkışlı tepeleri, sarp kıyı şeritleri, şirin köyleri ve çaylarıyla keşfetmeye değer.

Ellesmere Adası – (196.236 kilometre kare)

Dünyanın en büyük onuncu adası ve Kanada’nın üçüncü büyük adası olan Ellesmere, Kraliçe Elizabeth Adaları’nın bir parçası olarak kabul edilir. Kanada Arktik Takımadaları içinde yer alır ve aynı zamanda Kanada’nın Nunavut eyaletinin Qikiqtaaluk Bölgesi’nin bir parçasıdır. Adanın çoğu Arctic Cordillera dağ sistemi tarafından kaplı olduğundan, Kanada Arktik Takımadaları’ndaki en dağlık adadır. Ayrıca, bu adada sadece 146 kişi yaşıyor.